Karol G rompe a llorar agradeciendo a sus fans en su concierto en Los Angeles

Karol Gse ha embarcado en su gira por Estados Unidos y, con a penas dos conciertos, ya podemos afirmar que Mañana Será Bonito Tour está siendo un éxito.

La bichota está viviendo un sueño y, en su segundo show en Los Angeles, no ha podido reprimir las lágrimas de la emoción mientras agradecía a sus fans por llevarla hasta donde está: un estadio de una ciudad angloparlante lleno a reventar para ver cantar a una de las cantantes colombianas más exitosas de todos los tiempos.

"Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto y yo se que me dicen que soy una llorona y a mi no me importa pero miren ustedes esto", ha dicho la cantante a la multitud, rompiendo a llorar en mitad de sus palabras.

"Yo les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mi, a mi familia que me está acompañando en este tour a mis amigos y a todos", ha continuado la intérprete.

En estas dos noches podemos decir que Karol G ha cumplido su sueño, pero no ha sido la única: los asistentes a su show también lo han hecho. Hacemos un repaso por los momentos más detacados de sus dos conciertos en Los Angeles.

120.000 asistentes en dos días

Doble sold out para Los Angeles.

En sus dos noches en la ciudad californiana, la artista colombiana ha vendido 120.000 entradas

Karol G y Young Miko interpretan Dispo por primera vez

Young Miko es la nueva sensanción musical.

La puertorriqueña está elevando su carrera a la velocidad de la luz y ha tenido la suerte de colaborar ya con artistas de la talla de Feid, Nicki Nicole, Bad Gyal y Karol G, que le ha invitado a cantar en directo su colaboración Dispo por primera vez.

La rapera no ha podido evitar ponerse nerviosa al lado de la colombiana, ¿y quién no lo haría si estuviese al lado de la bichota?

Selena Gomez vibrando al ritmo de la bichota

En la celebración del 31 cumpleaños de Selena Gomez, nos enteramos que ella y Karol son grandes amigas.

La actriz y la cantante publicaron numerosas fotos juntas en la fiesta de Gomez e incluso empezaron a salir rumores de colaboración.

Ahora, la intérprete de Only Murders in the Building ha acudido a uno de los conciertos de la colombiana en LA y ha disfrutado, cantado y bailado al ritmo de sus éxitos.

Felicidades para Feid

Karol G y Feid son una de las parejas de moda de la música urbana.

Los colombianos apoyan incondicionalmente el trabajo del otro y, al igual que hemos visto a la bichota acompañar a Ferxxo a varios conciertos de su gira, el intérprete de Yandel 150 no ha querido perderse el gran show en Los Angeles de su chica.

Tampoco faltaron a la cita la madre de Karol y la madre de Feid, que cantaron juntas las canciones de la artista.

Pero también fue un día especial porque era el cumpleaños de Ferxo, y Karol G no dudó en desearle un feliz cumpleaños desde el escenario, que se llenó del luces verde neón, color con el que se caracterizan los shows de cantante.

Los fans corean Mi ex tenía razón

Mis ex tenía razónes una de las canciones del último disco de la artista, Mañana Será Bonito (Bichota Season) que salió hace a penas dos semanas.

La artista ha comenzado a cantar la canción a capella y los fans ha comenzado a cantarla a pleno pulmón junto a Karol, algo que a la artista le ha llenado el corazón, pues en un tema que acaba de lanzarse en plataformas.

Karol G es una de las artistas latinas más importantes de la escena musical actul y no para de hacer historia.