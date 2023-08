Todos los dardos de Karol G a Anuel AA en su nueva canción 'Mi ex tenía razón'

Karol G va a por todas . Este viernes ha estrenado el videoclip de Mi ex tenía razón , una canción dentro de su su nuevo disco Mañana será bonito (Bichota Season) y sus fans se han dado cuenta rápidamente que es una respuesta a la canción Mejor que yo de su ex Anuel AA.

La tensión entre Karol G y Anuel AA tras su ruptura es evidente. En los últimos meses, el puertorriqueño parece no haber superado que ya no estén juntos ni que ella haya empezado a salir con Feid y se ha dedicado a mandarle mensajes en sus canciones, pero también sus redes sociales.

Incluso lanzó el tema Mejor que yo, en el que le decía a la colombiana que nunca encontraría a un hombre como él.

Ella le ha respondido con Mi ex tenía razón, un single que forma parte de su nuevo disco Mañana será bonito (Bichota Season). En ella, le aclara que es cierto, su actual pareja no la va a querer igual que él, sino que lo va a hacer mucho mejor. Un mensaje claro que Anuel AA debería pillar rápidamente.

Las referencias de Karol G a Anuel AA en 'Mi ex tenía razón'

De hecho, el estribillo es bastante evidente: 'Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor'.

A lo largo del single, Karol G va comparando sus dos relaciones más recientes y ella misma se va dando cuenta que con Feid está muchísimo mejor.

'Soy un maquinón, pero me tenían empty / Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty / Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es / De verdad no sé por qué carajo fue que lloré / Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné'.

¿Veremos una nueva respuesta del puertorriqueño o finalmente entenderá que Karol G ya no quiere volver con él?

Karol G estrena el disco 'Mañana será bonito (Bichota Season)'

La canción Mi ex tenía razón forma parte del disco que acaba de estrenar Karol G Mañana será bonito (Bichota Season).Está compuesto por diez temas, de los que cinco son colaboraciones con Peso Pluma, Young Miko, Tiesto, Dei V y Kali Uchis.

Este es el tracklist de su nuevo disco:

Bichota G

Oki Doki

Mi Ex Tenía Razón

S91

Qlona feat. Peso Pluma

feat. Peso Pluma Una Noche en Medellin RMX

Me Tengo Que Ir feat. Kali Uchis

feat. Kali Uchis Gatita Gangster feat. Dei V

feat. Dei V Dispo feat. Young Miko

feat. Young Miko Provenza (Tiesto RMX)

Letra completa de 'Mi ex tenía razón', de Karol G

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices "mi amor"

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella 'e Moët

Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Ey, mmm