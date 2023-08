Young Miko: por qué se llama así, su sexualidad en sus canciones, su pareja y su carrera musical

En muy poco tiempo, Young Miko, se ha hecho un hueco entre los raperos. La puertorriqueña ya ha dado varios conciertos llegando incluso a España donde tiene cientos de seguidores. Famosos como Aitana han expresado su admiración hacia ella y además ha colaborado con otros artistas como Bad Gyal, Villano Antillano, Yandel o Feid.

Su nombre real es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona. Su fascinación por la cultura japonesa es lo que la llevó a escoger el apodo por el que todos la conocemos hoy en día y que significa ‘hija de Dios’. Aunque el término ‘Miko’ también puede entenderse como las mujeres que trabajan en los templos sagrados.

Abierta sobre su sexualidad en sus canciones

La letra de sus canciones normalmente está dirigida a su atracción hacia las mujeres. Es algo que no oculta actualmente pero en un primer momento lo pasó mal cuando se lo contó a su familia. “No fue nada fácil salir del closet (armario) y tener que decir a mis papás. Fue un papelón en mi casa, mi familia es bien religiosa pero después de todo eso mis papas dieron un giro de 360 y me adoran y me apoyan”, confesó en una entrevista.

Además, Miko, es la hija del medio y tiene otros dos hermanos que le ayudaron a llevarlo mejor. “Mi hermano menor es gay y mi papi ve Rupaul's drag race con mi hermano”, comentaba entre risas en la misma entrevista.

“Yo nunca he sido alguien falso, he sido bien fiel a mi misma y mis papás siempre me han enseñado que la gente huele a la gente falsa. Ser falso al final del día te engaña a ti, te hace infeliz contigo misma ¿para qué quieres eso? Cuando yo escribía me salía, si me gustan las mujeres para que voy a escribir a un hombre, si eso no es lo que me gusta”, añade.

“Hay un público para todo, si no te gusta no lo escuches pero no puedo no ser yo”, termina concluyendo.

Su pareja

Hace un año apareció un vídeo de la cantante contando como antes de dedicarse a la música fue tatuadora y mencionando que tenía novia. “Mi pareja llevamos para 4 años justo ahora y no teníamos ni un centavo, ella me pagó mi primera máquina de tatuar”, declaraba.

Entrevista Young Miko

Sin embargo, la cantante tampoco puedo evitar decir que se puso muy nerviosa cuando supo que Camila Cabello escuchaba su música. “El celular que tenía antes lo rompí sin querer porque abrí mi Instagram y vi que Camila Cabello me había puesto en su story. Me asusté tanto que tiré el celular y se rompió. Así de mucho, me emocionó. Soy fan antes de ser cualquier cosa, baby Camila Cabello”, cuenta entre risas.

Aitana y Nicki Nicole, unas fans más de Young Miko

La intérprete de Formentera reveló este verano que seguía el trabajo de la puertorriqueña y que le gustaba mucho su música. "Me está fascinando pero a niveles heavies Young Miko. Me encanta ella, me encanta su rollo, me encanta su estilo, sus canciones, me encanta todo”, declaró Aitana.

Esta cantante no ha sido la única a la que Young Miko le ha llamado la atención. Artistas internacionales como Bad Gyal, Nicki Nicole, Cazzu, Yandel, Villano Antillano, Arcángel y Lunay son algunas de las muchas colaboraciones que han colaborado con la puertorriqueña.

Su carrera musical

Comenzó a sacar música en 2017 a través de Soundcloud. Poco a poco su estilo gustó a otros artistas que quisieron colaborar con ella y que gracias a ellos y su personalidad ha conseguido llegar donde está.

Lisa es una de sus canciones más conocidas al igual que Classy que grabó junto a Feid. El lanzamiento con el colombiano la posicionó en el top 10 de canciones más escuchadas en varios países como Argentina, Colombia o España además de entrar el Billboard Hot 100.

Su último lanzamiento ha llamado mucho la atención por haber cogido parte de una de las canciones más míticas de España. Estamos hablando de Asereje de Las Ketchup . La artista ha incluido el estribillo “Aserejé-ja-dejé” en Wiggy y ha conservado su baile original en el videoclip.

Young Miko - wiggy

Este verano estará en España ofreciendo varios conciertos por su primera gira Mundial, Trap Kitty World Tour. La artista ha publicado en Instagram varios videos y fotografías de su paso por el país escribiendo comentarios como “España, qué verano más guay” o “Galicia que energía tan linda me regalaron hoy. ¡Les quiero muchísimo! España ha estado increíble”.

Para cientos de personas ya es una más en este mundo y no sorprende la cantidad de apoyo que recibe en los comentarios y en los propios conciertos de chicas que la ven como una referente a la hora de hablar de libertad sexual.