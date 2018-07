Kylie Minogue cantará con Enrique Iglesias en su nuevo disco

La canción en cuestión es Beautiful y se trata de un tema que escribió el cantante hace aproximadamente un año. Enrique Iglesias decidió enviárselo a Kylie Minogue para ver si le gustaba, recibiendo una respuesta muy positiva: "Me dijo que le encantaba y me preguntó, ¿por qué no la cantamos juntos?", narraba el cantante hace unos días.

Los fans del cantante ya se encuentran impacientes con esta nueva andadura profesional de su ídolo y es que las colaboraciones entre artistas están muy de moda. Hace pocos días salía a la luz la canción que Rihanna interpretaba junto a Shakira; convirtiéndose en todo un éxito solo horas después de su publicación.

También los cantantes escogen famosas actrices para que sus videoclips, como es el caso de Dani Martín con Blanca Suárez y el de David Bisbal junto a María Valverde.

Ya sea para cantar junto a ellos o para acompañarles en sus videos, los cantantes han descubierto que arroparse por sus compañeros de profesión es la fórmula secreta del éxito.