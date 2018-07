Vota el mejor dueto femenino

TOP 10

Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna es la última colaboración que nos llega entre dos chicas. Hace poco, también pudimos ver la genial actuación de Lady Gaga con la colaboración de Christina Aguilera en la final de The Voice interpretando Do What U Want. Pero hay otros memorables duetos femeninos que rescatamos en este especial. ¿Cuál es tu favorito?