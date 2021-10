El lado compositor de Ed Sheeran: siete canciones de éxito que ha escrito para otros artistas

Ed Sheeran está de enhorabuena. Acaba de lanzar Equals, su nuevo disco que, seguro, será todo un éxito. El cantante británico es una máquina de escribir canciones y convertirlas en auténticos temazos a lo largo y ancho del planeta, pero hay una faceta suya que no es tan conocida para el público en general. Ed Sheeran compone para otros artistas y está detrás de conocidos hits de otros cantantes.

No estamos hablando de músicos menos conocidos, sino que hablamos de auténticas estrellas internacionales del nivel de Justin Bieber, One Direction ¡y BTS!

Esta cara de Ed Sheeran quizá no sea la más popular, pero sí una de las que más reconocimiento le merecen. Otro gran compositor, que podría valernos para hacer la comparación con Ed Sheeran, sería Finneas O'Connell, el hermano de Billie Eilish. Porque él no es solo uno de los responsables del éxito de su hermana, también está detrás de canciones de Demi Lovato y, otra vez, de Justin Bieber.

Pero volvamos a Ed Sheeran. El cantante lleva años gobernando con mano de hierro la industria del pop y sus canciones, sean cantadas por él o por otro, son garantía de triunfo.

Las mejores canciones compuestas por Ed Sheeran para otros artistas

'Love yourself', de Justin Bieber

Justin Bieber se quedó con Love Yourself, uno de los temas que Ed Sheeran había pensado para su disco, pero que, finalmente, fue a parar a las cuerdas vocales de Justin y el disco Purpose.

'Little things', de One Direction

Los chicos One Direction hicieron lo mismo con Little Things, una canción que estuvo cogiendo polvo en un cajón durante años antes de su estreno con las voces de los One Direction.

'Dark times', de The Weeknd

Ed Sheeran también ha colaborado con otro artistazo como es The Weeknd con la canción Dark Times. Tras el resultado obtenido, el canadiense solo tuvo palabras de elogio hacia el británico: "He trabajado con un montón de gente en mi vida, pero él es el más rápido y talentoso escritor con el que jamás haya colaborado".

'Everything has changed', de Taylor Swift

Everything has changed es la canción que compusieron Taylor Swift y el pelirrojo. Según Ed Sheeran el proceso creativo fue de lo más sencillo y orgánico: "Llegó en 20 minutos, de verdad. Fue una canción realmente simple de escribir. Solo teníamos dos guitarras y las tocamos”.

'Make It Right' y 'Permission To Dance', de BTS

Los chicos de BTS también se suman a esta lista y lo hacen por partida doble. En la primera canción, hay que remontarse al disco Map Of The Soul: Persona y al tema Make It Right.

La otra es su última colaboración, Permission To Dance. La canción ha sonado hasta en la sede de la mismísima ONU.

'Pretty woman', de Robbie Williams

En último lugar, cerramos la lista con una de las canciones que más nos gustan. En aquella oportunidad, Ed Sheeran compuso para Robbie Williams, Pretty Woman, temazo.