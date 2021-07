Finneas O'Connell, el hermano (y músico) de Billie Eilish

Frankie Grande, el hermano de Ariana Grande; Solange Knowles, de Beyoncé; Jamie Lynn Spears, de Britney y Noah Cyrus, de la genial Miley Cyrus son solo algunos ejemplos de artistas que han tenido que vivir a la sombra de sus hermanos.

Y, seamos sinceros, lo tienen complicado para despuntar. Algo parecido podríamos pensar cuando se nos viene a la mente la figura de Billie Eilish y la de su hermano, Finneas O’Connell pero, en este caso, estaríamos muy equivocados. Lejos de estar a la sombra de su hermana, Finneas es una de la claves de su éxito.

Sí, Billie Eilish es un fenómeno mundial de solo 19 años, acapara las portadas de medio planeta, recoge premios Grammy como si fueran chucherías y, en resumidas cuentas, se ha convertido en el centro de todos los focos. No obstante, Finneas siempre ha estado a su lado y no, precisamente, como un mero testigo, sino como parte activa de todos sus éxitos.

Finneas O'Connell y su reconocimiento como compositor

Finneas encabeza el listado de los cinco mejores compositores no artistas, según reveló Music Business Worldwide. Esta lista tiene en cuenta factores como el éxito de las canciones en diversas plataformas, así como el porcentaje de cada tema que se le atribuye a los compositores. Por ejemplo, Finneas escribió la mitad de los éxitos de su hermana, además de lanzar música como artista independiente y escribir, colaborar y producir canciones que vieron la luz el año pasado para, y prestad mucha atención a los nombres, Demi Lovato, Halsey y Justin Bieber.

Billie Eilish // Getty

Algunos de los éxitos de Finneas O'Connell

Como artista principal, Finneas publicó su primer EP hace unos años, titulado Blood Harmony. El álbum contiene auténticos temazos como I Lost a Friend y Lets Fall in Love for the Night. Antes de eso, el hermano de Billie Eilish ya había comenzado su carrera en solitario con canciones como New Girl, Heaven y Angel que tuvieron una gran acogida por parte del público. Lo que queda claro, es que, con o sin Billie, Finneas volará a donde solo él decida hacerlo.

La carrera prematura de Finneas O'Connell

Lo de Finneas no es fruto de un día. El joven compositor empezó con la típica banda de instituto y el posterior coqueteo con el mundo de la actuación. El hermano de Billie Eilish tuvo algunos papeles secundarios y podemos encontrarlos en películas como Bad Teacher, junto a Cameron Diaz en Bad Teacher o en algún capítulo de Modern Family tocando con la banda de Alex.