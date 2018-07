Lady Gaga Navideña

La polifacética artista Lady Gaga tiene previsto sacar en breve un nuevo disco aprovechando la inminente llegada de las fiestas de Navidad. Pese a lo que puedan pensar muchos de sus fans este hecho no es de extrañar, ya que ella misma ha manifestado en diversas ocasiones su intención de sacar al mercado un disco de estas características.

El álbum, que se caracteriza por sus tintes de Jazz, se llamará a A Very Gaga Holiday y será un EP que contará con cuatro temas. Dos de las canciones que encontraremos son versiones grabadas en directo de You and I y The edge of glory, y las otras dos son versiones de los tradicionales temas navideños White christmas y Orange coloured sky.

No es es la primera vez que la cantante norteamericana hace sus pinitos como cantante de Jazz. Ya la hemos visto en otras ocasiones intepretando el mismo Orange coloured sky, que popularizo en el pasado el conocido artista de Jazz Nat King Cole.