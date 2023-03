Lana del Rey lanza su esperado y melancólico disco 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd'

Lana del Rey lanza su esperado disco, 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' // YouTube

Después de retrasar el lanzamiento del disco dos semanas, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd de Lana del Rey ya ha visto la luz.

Se trata del noveno álbum de estudio de la cantante, que recoge sonidos desde el soul hasta el pop pasando por el indie, y se mantiene en su línea de tristes, sombrías y taciturnas baladas que tanto la caracterizan como Sweet y Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep sea fishing ft RIOPY.

Con este disco, Lana ha demostrado una vez más "haber nacido en la época equivocada": sus canciones recuerdan a esos viejos tiempos, te trasnportan a otra época y te hacen sentir que estás sumergida en un filme clásico del antiguo Hollywood.

Este proyecto está marcado constantemente por el piano, aunque también encontramos sonidos más trap como Fishtail y Peppers que se alejan mucho de esos sonidos lentos y melancólicos que escuchamos al inicio del álbum y donde la cantante ha recordado en una de sus letras a Angelina Jolie.

Los temas principales sobre los que se ha centrado la artista neoyorkina son el amor, la familia y la fama, un disco con un enfoque muy íntimo como suele acostumbrar.

Tracklist y colaboraciones del disco

Lana del Rey ha incluído 16 canciones en este nuevo trabajo, en el que además de sus canciones en solitario, no faltan los interludios y las colaboraciones de artistas como Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.