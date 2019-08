Lana del Rey lanza 'Looking for America', inspirada en los trágicos asesinatos de El Paso y Ohio

La cantante acaba de estrenar, sin previo aviso y recién salido del horno, un nuevo tema en el que reflexiona sobre el verdadero sentido de la patria, la libertad y los sueños. Así suena 'Looking for America', lo nuevo de Lana Del Rey.

El próximo 30 de agosto se estrena el nuevo disco de Lana del Rey, bautizado 'Norman Fucking Rockwell'. Los seguidores de la cantante recibían la noticia hace menos de una semana, y ahora la cantante estrena nuevo tema, recién compuesto y acompañado de un vídeo casero en el estudio.

Las dos masacres que han tenido lugar esta semana en El Paso y Ohio han despertado en la cantante una serie de reflexiones que ha decido compartir en forma de canción. La patria, las armas o el racismo son algunos de los temas que la cantante pone de relieve.

Aún estoy buscando mi propia versión de América / una sin el arma, donde la bandera vuele libremente / Sin bombas en el cielo, solo fuegos artificiales ante los que tú y yo coincidamos / Es sólo un sueño que tuve en mente.

"Sé que no soy un político y no intento serlo, así que disculpad por tener una opinión", ha escrito en Instagram junto al vídeo de la canción. "Pero a tenor de todos los tiroteos masivos sucedidos en los últimos días que realmente me han afectado a un nivel primario”, continúa, "quería mostrar este vídeo que nuestra ingeniera Laura tomó hace 20 minutos".