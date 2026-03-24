Shakira reacciona a la versión de 'Antología' de Laura Pausini: "Gracias por este honor que me haces"

Laura Pausini en el Festival de San Remo y Shakira en el Zócalo de México | Getty Images

A pesar de que la colombiana se encuentra en un momento muy importante de su carrera tras el anuncio de su residencia europea en Madrid y el inicio de la primera preventa, Shakira ha tenido tiempo para agradecer a su compañera de profesión, Laura Pausini, por el homenaje a su música dentro de su nuevo disco YO CANTO 2.

En este reciente proyecto, la italiana se puso como objetivo homenajear a algunos de los cantantes más influyentes de la música española e italiana, cantando versiones de sus temas, y entre las canciones seleccionadas contó con Antología de Shakira.

Ahora, una semana y media después del lanzamiento de este álbum, Shakira ha podido escuchar esta versión cantada por Laura Pausini y ha querido dedicarle unas bonitas palabras:

"Laura, estás tan y tan bella, por dentro y por fuera. Gracias por este honor que me haces. Tu voz en Antología es sublime. Latinoamérica te ama y yo incluida. ¡Te llamo por privado! ❤️", ha compartido en sus historias de Instagram la artista.

La interpretación de Laura Pausini

El tema Antología nos habla sobre un amor que nos cambia y mejora como persona, siendo uno de los temas más profundos y románticos de Shakira en forma de balada.

La versión de Laura Pausini sigue la misma línea, adaptándolo ligeramente a su estilo vocal en algunos fragmentos.