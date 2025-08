Leiva canta por primera vez 'Quién lo iba a suponer’, una versión de 'You Never Can Tell' de Chuck Berry

"No la hemos tocado nunca en directo. La ensayamos antes y esta noche es la primera vez”, dijo Leiva al público de Sanxenxo (Pontevedra) para introducir su siguiente canción.

El cantante madrileño continúa con su Gigante Tour y en el concierto en la localidad gallega quiso hacer un cambio en el setlist para interpretar Quién lo iba a suponer, la versión que en 2016 hicieron los hermanos Santiago y Luis Auserón del conocido éxito de You Never Can Tell de Chuck Berry.

Alrededor de 10.000 personas disfrutaron del concierto en el recinto Costa Feira al que Leiva llegó después de unos días muy especiales.

Leiva e Iván Ferreiro, en el Náutico de San Vicente

El miércoles 30 de julio, tres días antes del concierto en Sanxenxo, Leiva se dejó caer por el Náutico de San Vicente (O Grove) para dar un concierto sorpresa en el que estuvo acompañado de su amigo Iván Ferreiro. Su entrada triunfal en la famosa furgoneta naranja fue muy celebrada por los presentes.

El concierto, que tuvo que ser en el interior de la sala porque el nordés no dejó que tocasen al aire libre, fue una auténtica fiesta. Leiva interpretó canciones de Iván Ferreiro y este a su voz tocó canciones de Leiva.

Se hizo la magia y juntos cantaron temas comoExtrema pobreza, Años 80 o Terriblemente cruel. Además, no estuvieron solos. Los hijos de Iván Ferreiro se unieron a ellos para cantar El Equilibrio es Imposible.

Un evento único del que solo pudieron ser testigos un privilegiado grupo de 380 personas.