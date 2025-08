'Caída libre' de Leiva con Robe Iniesta, en cinco datos curiosos

Leiva ha lanzado este 2025Gigante, un álbum en el que le canta a diversos temas, como su adolescencia, la cara negativa de las redes sociales y la depresión. Y en este último mundo entra Robe Iniesta, quien lo acompañó en la canción Caída Libre.

Se trata del tema más especial del último álbum del cantante de Alameda de Osuna. De hecho, su creación está envuelta en varios aspectos de los más interesantes, desde la idea de la que surgió la canción hasta el impacto que ha tenido en sus oyentes.

Recopilamos los datos más curiosos de Caída libre, canción de Leiva y Robe Iniesta:

1. La letra, sobre la depresión de un amigo

Leiva contó en redes sociales que Caída libre surgió con el disco ya terminado, cuando uno de sus mejores amigos "atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona". Un día, su amigo le leyó un verso: "Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido".

"Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde", relató el cantante.

2. Leiva tenía claro que quería colaborar con Robe

Al escribir Caída Libre en una sola tarde, Leiva tenía claro quien debía cantarla con él: "Escuché a Robe desde el principio en esos versos. No era algo que eligiera, simplemente sucedía". "Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", expresó Leiva en una publicación de Instagram.

El artista relató en El Hormiguero cómo le vino a la cabeza el gran poeta de la música: "En el proceso de creación de la canción yo escuchaba a Robe […] Su voz iba a tener una profundidad mayor en ese texto". Varias semanas después de componer Caída libre, Leiva se animó a enviársela a Robe para intentar colaborar con él.

3. La respuesta de Robe a participar en 'Caída libre'

Y sí, Leiva obtuvo respuesta de Robe sobre Caída Libre, tal y como contó el madrileño en Instagram: "Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo. De repente, ¡ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono! Se ha implicado como nadie colaborando conmigo". Todo un logro teniendo en cuenta que, pese a ser el sueño de muchos, el exlíder de Extremoduro no hace habitualmente colaboraciones.

4. Uno de los cambios de Robe en la colaboración

Robe sugirió algunos cambios en la canción, tal y como contó grosso modo Leiva en redes: "Hemos debatido y charlado durante meses sobre palabras, verbos, melodías, puntos y comas. En el punto de carrera en el que está me deja un gran aprendizaje su entrega. ¡De esos procesos que no se olvidan!".

Y en la primera escena del videoclip de Caída libre se desvela una de esas modificaciones: el intérprete de Sincericidio aparece grabándole un audio a Robe para enviarle una nueva versión del tema con el verbo remontar, tal y como él había propuesto. Así, el verso quedó finalmente más pulido: "Que voy a darle vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo".

5. La canción más reproducida de 'Gigante'

La mezcla de Leiva y Robe Iniesta solo podía traer éxito. Tanto es así que la colaboración es la canción con más reproducciones del disco Gigante: Caída libre acumula en YouTube 4,2 millones de visitas (a 18 de junio de 2025). Una cifra mucho más elevada que el resto de temas del álbum.