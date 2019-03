Leiva: "Estamos buscando en los demás las cosas que nos faltan, ese es el sentido de 'Nuclear'"

A pesar de que 'Nuclear' lleva en la calle pocos días, no son pocos los elogios que ha recibido tanto por parte de los seguidores de Leiva como de la crítica. Y es que 'Nuclear' es mucho más que un álbum con 12 canciones, es un trabajo conceptual que muestra, literalmente, capa a capa el corazón del artista. Así podemos verlo en la original manera en que presenta este doble CD, un gran trabajo realizado por Boamistura donde cada canción compone el corazón troquelado que forma la portada del disco.

La firma de Leiva es inconfundible en cada una de las canciones, por lo que los temas de 'Nuclear' pueden convivir perfectamente con los de 'Monstruos' e incluso con los de 'Pólvora' y 'Diciembre'. Aún así, este disco se diferencia en que las canciones se presentan de una forma mucho más desnuda, con menos elementos musicales: "Me apetecía hacer un reto sobre con cuantos hilos se podría sostener una canción", explica. Y este cambio no solo existe en las melodías, las letras tampoco dan rodeos: "Los textos son tan crudos y tan directos que me parecía que la música no podía ser demasiado enrevesada".

También nos habla del sentido de 'Nuclear', "estamos buscando en los demás las cosas que nos faltan, ese es el sentido de 'Nuclear'", afirma explicando que ponemos una responsabilidad en las personas que no les pertenece.

Otro de los puntos fuertes de este trabajo es el CD con las notas de voz que Leiva grabó en su iPhone y que muestran, como dice él mismo, "la primera foto de sus canciones". Algo que no todos los artistas se atreven a enseñar: "Estamos buscando en los demás las cosas que nos faltan, ese es el sentido de 'Nuclear'", añade.

Además, nos explica que lo ha hecho porque a él le hubiese encantado escuchar la primera versión de muchas canciones de artistas que admira y por otro lado le sorprende que a algunas personas le haya gustado más la canción en su primera versión que en la incluida en el disco, algo que comentamos concretamente con 'Lobos': "Lobos podría haber sido una canción acústica perfectamente y se ha convertido en el rock más agresivo del disco"

Por último hablamos de la gira, que empieza en mayo y que como de costumbre le acompañará su Leiband. Si bien el tour de 'Monstruos' acabó en salas pequeñas: "Necesitaba recuperar esa emoción de los pequeños lugares", para el inicio de 'Nuclear' ha optado por recintos más amplios para que un mayor número de personas puedan disfrutar de su directo: "Ahora sería un poco egoísta por mi parte escoger recintos pequeños".