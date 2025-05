Eva Soriano cuenta cómo se gestó su baile sobre el escenario en el concierto de Chayanne

Eva Soriano ha vivido uno de los momentos más especiales de su vida tras conocer, por fin, a su ídolo de toda la vida: Elmer Figueroa Vázquez, más conocido como Chayanne.

"La turra que le hemos dado a ese señor desde hace cuatro años", ha recordado Eva Soriano, que ha cantado canciones, enviado mensajes y toda clase de manifestaciones para llegar a este momento histórico.

"Estoy embarazada de Chayanne", ha indicado por la ilusión que le ha despertado cumplir este sueño, que comenzó a gestarse cuando "se puso en contacto Pati, la representante de Chayanne, una mujer maravillosa".

"Quedamos en que íbamos a conocerle en un momento previo del concierto y lo conocimos en el camerino", ha recordado, aunque ella no era consciente de que iba subir a bailar con Chayanne Bailando bachata en pleno concierto.

"No se cómo no me cagué encima", ha ironizado la presentadora, que guardará este recuerdo como oro en paño en su memoria. "Me dijo: Te amo. Yo eso me lo llevo a la tumba, de vieja lo recordaré".