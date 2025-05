Miley Cyrus encuentra la mezcla perfecta entre lo conceptual y lo comercial en 'Something beautiful'

Hubo un tiempo en el que la música de Miley Cyrus se consideró fuera de los márgenes por su nivel de experimentación y quizás también por la postura de la artista ante la industria. Ahora, con un Grammy en las manos, la cantante ha iniciado una nueva era musical con Something Beautiful.

Este noveno disco de la artista encuentra el equilibrio entre lo comercial y el estilo más conceptual y trabajado de Cyrus. Un trabajo pulido, muy maduro y, a la vez, indescifrable como su protagonista.

El concepto visual del disco gira alrededor del vestido que luce en la portada, un diseño de archivo de alta costura de Thierry Mugler de 1997, que es casi más protagonista que la cantante en varias ocasiones.

Un álbum hecho concepto

Aunque Something Beautiful está formado por 13 canciones, la realidad es que con el Prelude, y los dos Interlude acaba siendo un disco de 10 temas. Eso sí, la artista vuelve a la antigua usanza con pistas de cuatro minutos de media cada una.

A la introducción con Prelude continúa Something Beautiful, El primer tema que se pudo escuchar del álbum y con él, la artista define bastante el estilo del proyecto. En él, mezcla ritmos de synth pop y rock camuflados con sintetizadores y explosiones sonoras (nunca mejor dicho).

Y pronto llega el primer single, End of the world, un tema que corresponde más a esa faceta comercial a la que la artista le cuesta abrazar. Su pegadizo ritmo con influencias de los 80 y su letra irónica la convierte en la canción perfecta para defender el álbum.

Cyrus desacelera un poco al llegar a More to lose, una canción en forma de balada basada en su vida como estrella. Tras el Interlude 1, llega pisando fuerte Easy Lover, el segundo single de Something Beautiful que no tardó en hacerse viral por su estilo pop rock más clásico, sin experimentos con la firma de la artista.

Una segunda parte más experimental

Tras Prelude 2 llega Golden Burning sun, donde lo experimental va asomando la patita sin dejar que el tema deje de encajar con los sonidos actuales.

Pero precisamente en esta parte intermedia de la canción la faceta más psicodélica de Miley brota con más fuerza, lo que se aprecia en Walk Of Fame, su featuring con Brittany Howard (a la que apenas se escucha). Este tema disco llega un punto en el que se empieza a perder la esencia, que se diluye por una mezcla sonora algo abstracta.

Lo mismo ocurre con Pretend You're God: El exceso de experimentación vuelve a la canción difícil de definir. A estas alturas del disco se puede comprobar un abuso de los agudos, y el predominio de la sonoridad antes que de la voz.

Por un lado bastante distinto, la mezcla de jazz, rock y pop cobra protagonismo con Every Girl You've Ever Loved, con la colaboración especial de Naomi Campbell, dándole un toque distintivo al proyecto.

Pero donde Miley se crece y demuestra que ha creado un tema de altura y perfecto para la actualidad musical es con Reborn, una canción que, si bien tiene la esencia de la artista, se envuelve de sonido disco adaptado a la industria de nuestros días. Una canción muy bailable que destaca en la tracklist.

Por último, Miley cierra a lo grande con Give Me Love, un tema también con tendencia comercial en el que la potente voz de la artista vuelve a tener protagonismo en mitad de una mezcla de géneros musicales.

Something Beautiful encuentra el balance entre la psicodelia y lo que el público popular reclama, siendo un proyecto que sitúa en un nuevo lugar a Miley Cyrus.