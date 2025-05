Myles Smith, telonero de Ed Sheeran en Madrid: "De joven le admiraba y ahora somos amigos"

Myles Smith ha construido por sí mismo su camino en la industria musical. Gracias a las redes sociales y a su éxito Stargazing (2024), el británico ha conseguido destacar gracias a la potencia emocional de sus canciones; la misma que ahora le lleva a ser telonero de Ed Sheeran.

El artista de 26 años, que se crio en una familia británico-jamaiquina en Luton (Inglaterra), toca por primera vez ante el público de un gran estadio el 30 de mayo en el Metropolitano de Madrid, ya que es uno de los encargados de abrir el espectáculo de Ed Sheeran con su gira +–=÷× Tour en 2025 por varios países europeos.

"A Ed Sheeran le gustó la música que estaba haciendo, así que se pusieron en contacto con mi equipo, hablaron y todo fue surgiendo de manera orgánica desde ahí. Desde entonces, nos hemos hecho más amigos y tenemos una muy buena relación", cuenta Smith. "Todo empezó cuando era más joven y admiraba a Ed. Ahora es muy bonito ver que tocamos juntos, y para mí es como un sueño hecho realidad".

Esos inicios se remontan al Myles Smith de diez años, cuando comenzó a componer sus primeras canciones. "Empecé tocando en espacios pequeños, luego con Imagine Dragons como telonero, después en salas propias más grandes, y ahora en estadios con Ed Sheeran. El crecimiento del último año ha sido asombroso, pero siempre ha consistido en escribir canciones y querer cantarlas, ya sea tocando para mi mamá en casa, para amigos en la escuela o para miles de personas en estadios. Es lo que amo y es lo que hago", explica Smith.

Encontrar un hueco en una industria voraz

Myles Smith siempre tuvo la música como su plan A, aunque se fraguó una carrera profesional aparte por si no conseguía su sueño. Un sueño que empezó a hacerse realidad en 2023 con su primera canción tras grabar covers y que se disparó en 2024 por la viralidad de su éxito Stargazingen TikTok.

"Las redes sociales tienen un papel enorme en el mercado en este momento. Le dan a los artistas la oportunidad de construir su propia comunidad, de descubrirse a sí mismos y su sonido. Para mí, es una forma de crecer de una manera un poco caótica y desordenada, pero auténtica y genuina", opina el británico.

Tal fue su ascenso, que en 2025 recibió el premio BRIT a la mayor estrella emergente. Myles Smith aprovechó su discurso para pedir que la industria, los recintos y el gobierno cuidaran a los artistas británicos a largo plazo. "Viví en mis propias carnes no tener apoyo ni oportunidades para hacer lo que amo. Pude lograrlo gracias a la suerte, pero no creo que debamos depender de ella para crear a la próxima generación de músicos. Creo que debería haber más apoyo e infraestructura, así que todavía queda mucho por hacer".

La música como terapia

El 23 de mayo, Myles Smith estrenó su trabajo A Minute, A Moment... con una canción muy personal para él: My First Heartbreak, donde narra la marcha de su padre cuando apenas tenía trece años. "La música me ha ayudado a entenderme a mí mismo, a comprender el mundo, y creo que las canciones tienen una manera de atravesarnos como seres humanos que, a veces, las conversaciones no logran. Para mí, siempre ha sido una forma de profundizar en mi alma, descubrir qué está pasando y convertir eso en una pieza de arte. Con suerte, alguien más puede sentirse inspirado a pasar por ese mismo proceso", reflexiona el británico.

Las demás canciones de A Minute, A Moment... narran historias de amor romántico desde distintas perspectivas: "El disco explora las relaciones y cómo te impactan como persona y en tu forma de pensar. Intenté reunir distintas experiencias para que, sin importar si estás pasando por una ruptura, si acabas de encontrar a alguien nuevo o si estás aprendiendo a amarte a ti mismo, haya algo para ti en el EP. Como seres humanos, experimentamos muchas de estas emociones. No siempre es amor, no siempre es odio, y a veces es simplemente algo entre medias, y eso es lo que trato de plasmar", añade sobre temas como Gold, Someone New o Dreamers.