La letra de 'I Had A Heart', la canción de Sia sobre una relación tóxica con Rosalía como letrista

Reasonable Woman, el nuevo disco de Sia, aterriza este viernes 3 de mayo en todas las plataformas de streaming con una colaboración muy especial.

La cantante y compositora australiana se ha unido a Rosalía para escribir la canción I Had A Heart , un desgarrador tema sobre el final de una relación tóxica.

La canción, compuesta en colaboración con Sia y los compositores Furler y Shatkin, Rosalía habla de una persona a la que amó sin límites, le entregó su corazón y pensó que amaría hasta el final de los días. Un amor incondicional que terminó por las inseguridades de la otra persona.

"Me perdiste por miedo | Por enojo, por lágrimas | Tenía miedo de ti (Tú) | Me perdiste por crueldad, cuestionaste mi belleza | Contando mis calorías", apunta la letra de la canción que no ha tardado en despertar las teorías y preguntas de los fans. ¿Está inspirada en alguien en concreto? ¿Se refiere a alguna persona del pasado de Rosalía? Por ahora la cantante no ha hecho mención al tema.

La letra de 'I had a heart' de Sia

I loved you, I fed you, I kissed you, I wed you

I needed, needed you

I loved you, I held you, I helped you, I wed you

I needed, needed you

Te amé, te alimenté, te besé, me casé contigo

Te necesitaba, te necesitaba

Te amé, te abracé, te ayudé, me casé contigo

Te necesitaba, te necesitaba

I gave you my heart and my credit card

I thought we’d be together forever

I loved you so much

Your smile and your touch

I thought we’d be together forever

Te di mi corazón y mi tarjeta de crédito

Pensé que estaríamos juntos para siempre

Te amaba tanto

Tu sonrisa y tu tacto

Pensé que estaríamos juntos para siempre

Oh, I had a heart as bright as the stars

And you had an arm, you kept me in the dark

And I had a laugh that you broke in half

And I had a heart that I thought you would stop

Oh, tenía un corazón tan brillante como las estrellas

Y tú tenías un arte, me mantenías en la oscuridad

Y tenía una risa que rompiste por la mitad

Y tenía un corazón que pensé que detendrías

This love

You’ll never see again (this love)

You’ll never see again (this love)

You’ll never see, my friend (this love)

You’ll never see again (this love)

You’ll never see again (this love)

You’ll never see again (this love)

You’ll never see again (this love)

You’ll never see, my friend

No, no

Este amor

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca verás, amigo mío (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca lo verás, amigo mío.

No no

You lost me to fear

To anger, to tears

I was afraid of you

You lost me to cruelty

You questioned my beauty

Counting my calories

Me perdiste por miedo

Por enojo, por lágrimas

Tenía miedo de ti (Tú)

Me perdiste por crueldad, cuestionaste mi belleza

Contando mis calorías

I gave you my heart and my credit card

I thought we’d be together forever

I loved you so much

Your smile and your touch

I thought we’d be together forever

Te di mi corazón y mi tarjeta de crédito

Pensé que estaríamos juntos para siempre

Te amaba tanto

Tu sonrisa y tu tacto

Pensé que estaríamos juntos para siempre

Oh, I had a heart as bright as the stars

And you had an arm, you kept me in the dark

And I had a laugh that you broke in half

And I had a heart that I thought you would stop

Oh, tenía un corazón tan brillante como las estrellas

Y tú tenías un arte, me mantenías en la oscuridad

Y tenía una risa que rompiste por la mitad

Y tenía un corazón que pensé que detendrías

This love

You’ll never see again

You’ll never see again

No, you’ll never see, my friend

You’ll never see again

You’ll never see again

You’ll never see again

You’ll never see again

You’ll never see, my friend

No, no

Este amor

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca verás, amigo mío (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca volverás a ver (este amor)

Nunca lo verás, amigo mío.

No no

This love

This love

This love

This love

This love

Este amor

Este amor

Este amor

Este amor

Este amor

Oh, I had a heart as bright as the stars

And you had an arm, you kept me in the dark

And I had a laugh that you broke in half

And I had a heart that I thought you would stop

Oh, tenía un corazón tan brillante como las estrellas

Y tú tenías un arte, me mantenías en la oscuridad

Y tenía una risa que rompiste por la mitad

Y tenía un corazón que pensé que detendrías