La foto subida de tono de Selena Gomez en una fiesta con su novio Benny Blanco

No es la primera vez que los selenators ponen el grito en el cielo a raíz de la relación de la artista con Benny Blanco.

La pareja, que comenzó su idilio el pasado mes de diciembre, ha compartido en las redes sociales lo enamorados que están en multitud de ocasiones. Citas románticas, fotos caseras cocinando juntos... Sin olvidar que Selena se ha mostrado agradecida y contenta por este amor que, para disgusto de algunos fans, parece ir viento en popa.

"Creo que es muy importante encontrar a alguien que te respete. Creo que también está muy bien apoyarse en alguien que entienda el mundo en el que vives", dijo sobre su estabilidad sentimental a raíz de la publicación de su último single, Love On. Sin embargo, hay quien no ve con buenos ojos la unión de Selena con el productor musical, al que han tachado de soez por alguna que otra desafortunada declaración.

Ahora ha sido la propia Gomez la que ha recibido un toque de atención por parte de sus fans. Muchos de ellos no han visto con buenos ojos algo que no podría ser más que una simple broma en un contexto festivo.

Benny Blanco acaba de publicar un libro de recetas de cocina (Open Wide: A Cookbook for Friends) y, para celebrar el lanzamiento, organizaron una pequeña fiesta en la que no faltó una tarta que replicaba el citado libro, en el que Benny aparece en la portada.

Como si estuviese soplando una vela, Selena se acercó al pastel y simuló una felación sobre la imagen de su chico.

El gesto no ha pasado desapercibido en las redes, donde han censurado esta actitud subida de tono de la cantante y actriz de Only Murders in the Building.