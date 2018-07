Liam Gallagher le pide a su hermano Noel que vuelva Oasis

En 2009, la banda británica Oasis se separó tras una pelea entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, que le lanzó una ciruela a la cabeza.

Sin embargo, tras todos estos años de enfado, en los que Noel ha llegado a decir en una entrevista a la BBC que nunca volvería a formar Oasis, Liam ha escrito un tuit en el que le pedía a su hermano darle una nueva oportunidad al grupo, que se formó en 1991 y triunfó con temas como Wonderwall o Don't Look Back in Anger.

Actualmente, Liam y Noel, que llevan casi una década enfrentados, siguen trabajando en la música en solitario.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x