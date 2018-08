Liam Gallagher rinde tributo a Aretha Franklin

Tras la triste noticia de la muerte de Aretha Franklin, muchos artistas han querido homenajearla, como hizo Ariana Grande, que interpretó su emblemática canción (You make me feel) Natural Woman.

El que también ha recordado a la Reina del Soul ha sido Liam Gallagher, que además de escribir un sincero mensaje en las redes sociales, le dedicó Live Forever de Oasis. Puedes ver el momento a partir del minuto 8'27'':

Liam Gallagher también rindió homenaje a Franklin, diciendo que tenía "la mejor voz del universo" y con Soul Love de Beady Eye.

RiZE Festival 2018: Liam Gallagher pays tribute to late Aretha Franklin who had 'best voice in universe' during ... #LiamGallagher https://t.co/4VgP3PBXD1 pic.twitter.com/YD9PDoQJJ8