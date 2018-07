Linkin Park publica nuevo disco: The Hunting Party

The Hunting Party contiene 12 canciones nuevas y cuenta con las colaboraciones de Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine , Daron Malakian, de System Of A Down , el DJ y productor Rakim y Page Hamilton de Helmet . El disco se publica en CD sencillo y en una edición especial CD+DVD que contiene un concierto íntegro de la gira 2012.

ESCUCHA 'UNTIL IT'S GONE'

The Hunting Party es una obra magna de un grupo en plena madurez artística y personal, con abundantes recursos y experiencias como para grabar un trabajo libre de ataduras y fiel a su sonido. The Hunting Party es un retorno a los orígenes de Linkin Park y encuentra al grupo escarbando en su infancia y adolescencia para enfocar su futuro. Según declaraciones recientes de Mike Shinoda "Recuerdo que cuando tenía 15 años, me gustaba la música que era ofensiva para mis padres. Y quisimos conectar de nuevo con estas sensaciones para hacer este disco". "Tuvimos que averiguar cómo re imaginar esto de una manera contemporánea" dice el guitarrista Brad Delson. "Teníamos una actitud punk de "Me importa una mierda, esto es lo que quiero hacer".

El grupo de Chester Bennington ha ido desvelando varias canciones del disco a lo largo de los últimos meses. Pildorazos como Rebellion, Wastelands, Final masquerade o Guilty all the Same cuentan ya con el apoyo de sus numerosos fans. De hecho Linkin Park son el grupo musical con mayor número de seguidores en Facebook.

Mira el vídeo del single Until it's gone, una canción al mas puro estilo Linkin Park. En apenas unos días ya ha acumulado un millón de reproducciones.

