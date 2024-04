Las fechas y ciudades de los conciertos de Vetusta Morla antes de su retirada temporal de los escenarios

Te interesa Nebulossa pone el broche a los Premios Sant Jordi con una versión speed up de 'Zorra'

Vetusta Morla hará un receso en su carrera musical después de lanzar su disco Figurantes, que saldrá a la venta el 31 de mayo.

Así lo ha comunicado la banda liderada por Juan Pedro Martín (alias Pucho) en un extenso comunicado en sus redes sociales en el que reflexionan sobre el nivel de exigencia y las necesidades que les han obligado a dar este paso a un lado. "El nivel de exigencia musical y extramusical es, en ocasiones, enfermizo. Necesitamos apartarnos para fortalecernos, es una cuestión de salud", explican.

Un parón que"si todo va bien" tiene fecha de reinicio: 2026. Antes, cumplirán con los compromisos, conciertos y festivales que tenían programados, pero no habrá tour al uso de Figurantes. "No habría gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Aprovecharemos los compromisos que ya teníamos cerrados para hacerlo presente", cuentan. Empezarán en mayo y terminarán en septiembre. En ese momento, la banda se despide de sus seguidores hasta nuevo aviso.

"Solo España, no habrá shows en el resto de Europa ni en América. Serán bolos muy especiales, de eso estamos seguros. Lo estamos preparando a conciencia junto a una crew maravillosa que trabaja y nos protege como nadie y se ha encargado de diseñar, dar luz y color a lo que vais a ver este verano", aseguran.

Las fechas de los conciertos de Vetusta Morla antes de su retirada:

28-30 MARZO 2024 - BENICÀSSIM – SANSAN FESTIVAL

10-11 MAYO 2024 - TOLEDO – TOLEDO BEAT FESTIVAL

25 MAYO 2024 -JAéN – FESTIVAL OLEOSÓNICA

8 JUNIO 2024 - MADRID – ALMA FESTIVAL

15 JUNIO 2024 - LLEIDA – MAGNIFIC FEST

21 JUNIO 2024 - ALBACETE – ANTORCHAS FESTIVAL

26 JUNIO 2024 - SEVILLA – ICÓNICA FEST

28-30 JUNIO 2024 - LORCA – FORTALEZA SOUND

15 JUNIO 2024 - VALLADOLID – CONEXIÓN VALLADOLID

4-6 JULIO 2024 - PORTAS – FESTIVAL PORTAMÉRICA

6 JULIO 2024 - BARCELONA – ALMA FESTIVAL

20 JULIO 2024 - MÁLAGA – 101 MUSIC FESTIVAL

7-11 AGOSTO 2024 - A CORUÑA – FESTIVAL NOROESTE

14 AGOSTO 2024 - CHICLANA – CONCERT MUSIC FESTIVAL

6 SEPTIEMBRE 2024 - GRANADA - FESTIVAL 1001 MÚSICAS

