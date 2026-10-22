La lista de artistas que actúan en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

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El James L. Knight Center de Miami acoge este jueves 22 de octubre la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina. Los actores Carmen Villalobos y Javier Poza son los encargados de conducir esta gala que reconoce a los mejores artistas, álbumes y canciones del año, determinados por las ventas reales, streaming, difusión radial y datos sociales que informan las listas semanales de Billboard.

Artistas como Ana Mena, Becky G, Lali o Ryan Castro también forman parte de la ceremonia, uniéndose en calidad de presentadores de premios, junto a otros rostros de la música que pondrán la banda sonora de la cita.

Artistas de la talla de Carlos Rivera, Elvis Crespo y Manuel Turizo actuarán durante la gala en la que se ha confirmado a un único artista español. Pablo Alborán se sube al escenario para poner sentimiento a la noche y hacernos disfrutar de su música.

Descubre a continuación la lista completa de artistas que actúan en esta noche llena de música y de premios.

Los artistas que actúan en los Premios Billboard de la Música Latina 2026