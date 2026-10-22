La lista de artistas que actúan en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
La noche de los Premios Billboard de la Música Latina es una noche de música en directo. Numerosos artistas se suben al escenario del James L. Knight Center de Miami, donde tiene lugar la ceremonia que cuenta entre sus nominados a Rosalía, Alejandro Sanz y Yung Beef. Descubre aquí quién actúa en la gala y disfruta de una noche llena de artistas.
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El James L. Knight Center de Miami acoge este jueves 22 de octubre la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina. Los actores Carmen Villalobos y Javier Poza son los encargados de conducir esta gala que reconoce a los mejores artistas, álbumes y canciones del año, determinados por las ventas reales, streaming, difusión radial y datos sociales que informan las listas semanales de Billboard.
Artistas como Ana Mena, Becky G, Lali o Ryan Castro también forman parte de la ceremonia, uniéndose en calidad de presentadores de premios, junto a otros rostros de la música que pondrán la banda sonora de la cita.
Artistas de la talla de Carlos Rivera, Elvis Crespo y Manuel Turizo actuarán durante la gala en la que se ha confirmado a un único artista español. Pablo Alborán se sube al escenario para poner sentimiento a la noche y hacernos disfrutar de su música.
Descubre a continuación la lista completa de artistas que actúan en esta noche llena de música y de premios.
Los artistas que actúan en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
- Carlos Rivera
- Chuyin
- Elvis Crespo
- Erick Brian
- Ha*Ash
- Jessi Uribe
- Kapo
- La Nueva Ola de la Cumbia
- Manuel Turizo
- Melymel
- Nanpa Básico
- Nella
- Ozuna
- Pablo Alborán
- Paola Jara
- Pututi & Nesty
- RIZA
- SANTOS BRAVOS
- Tito Double P
- Tony Dize
- Víctor Manuelle
- Xavi
- Yahritza y Su Esencia