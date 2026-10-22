JUEVES, 22 DE OCTUBRE

La lista completa de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

La noche de los Premios Billboard de la Música Latina ya está aquí. Este jueves se celebra la ceremonia de entrega en la que Peso Pluma parte como favorito con 17 nominaciones y Rosalía opta a seis galardones. La cantante es la española más nominada y recibirá también el Premio Billboard Salón de la Fama. Consulta aquí la lista completa de nominados.

Premios Billboard de la Música Latina 2026: a qué hora es la gala, dónde verla, quién la presenta y la lista de nominados

Rosalía, durante uno de los conciertos de LUX TOUR 2026
Rosalía, durante uno de los conciertos de LUX TOUR 2026 | Getty Images

Europa FM

Madrid 22/10/2026 20:05

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Este jueves 22 de octubre, el James L. Knight Center despliega su alfombra roja para recibir a las estrellas de la música que se den cita en la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, que celebra su 33.ª edición.

En esta edición, Peso Pluma parte como artista favorito. El mexicano opta a 17 premios en una noche en la que suenan también otros nombres como Tito Double P, Fuerza Rígida, Karol G y Prince Royce.

Además, la gala cuenta con presencia española, ya que Rosalía, Alejandro Sanz y Yung Beef acuden en calidad de nominados y Pablo Alborán lo hace para actuar durante la velada. A ellos hay que sumar también a Ana Mena, que participa en la gala para entregar uno de los premios de la noche y que se une después de ser una de las artistas del Panel de Mujeres: Ascenso global de la Semana Billboard de la Música Latina.

Lista de nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Artista de los Fans

  • Fuerza Rígida
  • Karol G
  • Peso Pluma
  • Prince Royce
  • Tito Double P

Artista del Año

    • Artista del Año
    • Bad Bunny
    • Fuerza Regida
    • Karol G
    • Peso Pluma
    • Tito Double P

    Artista del Año, Debut

    • El De Las R’s
    • Emmanuel Cortes
    • Gael Valenzuela
    • Herencia de Grandes
    • Omar Courtz

    Gira del Año

        • Bad Bunny
        • Karol G
        • Pitbull
        • Ricardo Arjona
        • Shakira

        Artista Crossover del Año

        • Bruno Mars
        • Burna Boy
        • DJ Snake
        • Shenseea
        • Steve Aoki

        Global 200 Artista Latino del Año

        • Bad Bunny
        • Beéle
        • Fuerza Regida
        • Karol G
        • Shakira

        Global 200 Canción Latina del Año

        • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
        • Fuerza Regida, Marlboro Rojo
        • Peso Pluma & Tito Double P, daño
        • Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla
        • W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)

        Hot Latin Song Canción del Año

        • Fuerza Regida, Marlboro Rojo
        • Herencia de Grandes, Ya Borracho
        • Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
        • Peso Pluma & Tito Double P, daño
        • Peso Pluma & Tito Double P, dopamina

        Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año

        • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
        • Peso Pluma & Tito Double P, 7-3
        • Peso Pluma & Tito Double P, daño
        • Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
        • Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona

        Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino

        • Bad Bunny
        • Junior H
        • Omar Courtz
        • Peso Pluma
        • Tito Double P

        Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina

        • Kali Uchis
        • Karol G
        • RaiNao
        • Rosalía
        • Shakira

        Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo

        • Fuerza Regida
        • Grupo Frontera
        • Herencia de Grandes
        • Hermanos Espinoza
        • Los Dos De Tamaulipas

        Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año

        • Double P Records
        • Interscope Capitol
        • Rimas
        • Sony Music Latin
        • Warner Latina

        Canción del Año, Latin Airplay

        • Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
        • Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
        • Prince Royce, I Want It That Way
        • Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
        • Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí

        Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

        • Interscope Capitol
        • Rimas
        • Sony Music Latin
        • Universal Music Latin Entertainment
        • Warner Latina

        Canción del Año, Streaming

        • Emmanuel Cortes, Amor
        • Fuerza Regida, ANSIEDAD
        • Fuerza Regida, Marlboro Rojo
        • Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
        • Peso Pluma & Tito Double P, daño

        Top Latin Album del Año

        • Beéle, BORONDO
        • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
        • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
        • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
        • Rosalía, LUX

        Top Latin Albums Artista del Año, Masculino

        • Bad Bunny
        • Junior H
        • Peso Pluma
        • Rauw Alejandro
        • Tito Double P

        Top Latin Albums Artista del Año, Femenina

        • Becky G
        • Kali Uchis
        • Karol G
        • Rosalía
        • Young Miko

        Top Latin Albums Artista del Año Dúo o Grupo

        • Aventura
        • Clave Especial
        • Fuerza Regida
        • Grupo Frontera
        • Los Dos De Tamaulipas

        Top Latin Albums Sello Discográfico del Año

        • Double P Records
        • Interscope Capitol
        • Rimas
        • Sony Music Latin
        • Warner Latina

        Artista Latin Pop del Año, Solista

        • Danny Ocean
        • Kali Uchis
        • Kapo
        • Rosalía
        • Shakira

        Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

        • Maná
        • Matisse
        • Morat
        • Rawayana
        • Reik

        Canción Latin Pop del Año

        • Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca
        • Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
        • Maluma, BRONCEADOR
        • Rauw Alejandro, Besito en La Frente
        • Shakira & Beéle, ALGO TÚ

        Latin Pop AirplaySello Discográfico del Año

        • AP Global
        • Interscope Capitol
        • Sony Music Latin
        • Universal Music Latin Entertainment
        • Warner Latina

        Álbum Top Latin Pop del Año

        • Becky G, Baraja Bendita
        • Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
        • Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
        • Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
        • Rosalía, LUX

        Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año

        • Columbia
        • Interscope Capitol
        • Sony Music Latin
        • Universal Music Latin Entertainment
        • Warner Latina

        Artista Tropical del Año, Solista

        • Carlos Vives
        • Jerry Rivera
        • Marc Anthony
        • Prince Royce
        • Romeo Santos

        Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

        • Aventura
        • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
        • Grupo Niche
        • La Sonora Dinamita
        • Monchy & Alexandra

        Canción Tropical del Año

        • Daddy Yankee, Sonríele
        • Marc Anthony & Wisin, Que Me Quiera Má
        • Prince Royce, I Want It That Way
        • Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
        • Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí

        Tropical Airplay Sello Discográfico del Año

        • HYBE Latin America
        • Rimas
        • RMGroup
        • Sony Music Latin
        • Universal Music Latin Entertainment

        Álbum Top Tropical del Año

        • Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
        • Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
        • LA LOM, Live at Thalia Home
        • Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
        • Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

        Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año

        • Concord
        • Sony Music Latin
        • The Orchard
        • Universal Music Enterprises
        • Universal Music Latin Entertainment

        Artista Regional Mexicano del Año, Solista

        • Dareyes de La Sierra
        • Junior H
        • Neton Vega
        • Peso Pluma
        • Tito Double P

        Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

        • Clave Especial
        • Fuerza Regida
        • Grupo Frontera
        • Herencia de Grandes
        • Los Dos De Tamaulipas

        Canción Regional Mexicana del Año

        • Emmanuel Cortes, Amor
        • Fuerza Regida, Marlboro Rojo
        • Herencia de Grandes, Ya Borracho
        • Peso Pluma & Tito Double P, daño
        • Xavi & Grupo Frontera, No Capea

        Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año

        • Afinarte
        • Azteca
        • Music VIP
        • Sony Music Latin
        • UniversalMusic Latin Entertainment

        Álbum Top Regional Mexicano del Año

        • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
        • Dareyes de La Sierra, Redención
        • Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
        • Oscar Maydon, Rico o Muerto
        • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

        Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año

        • Double P Records
        • Interscope Capitol
        • Sony Music Latin
        • UniversalMusic Latin Entertainment
        • Warner Latina

        Artista Latin Rhythm del Año, Solista

        • Bad Bunny
        • Karol G
        • Omar Courtz
        • Ozuna
        • Rauw Alejandro

        Artista Latin Rhythm del Año, Solista

        • Baby Rasta & Gringo
        • Gente de Zona
        • Jowell & Randy
        • W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
        • Wisin & Yandel

        Canción Latin Rhythm del Año

        • Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
        • Feid, Se Lo Juro Mor
        • J Balvin & Jay Wheeler, Si Te Vas
        • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, LA VILLA
        • W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, 5 Estrellas (W Sound 23)

        Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año

        • Interscope Capitol
        • Rimas
        • Sony Music Latin
        • UniversalMusic Latin Entertainment
        • Warner Latina

        Álbum Top Latin Rhythm del Año

        • Beéle, BORONDO
        • Jay Wheeler, La Voz Favorita
        • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
        • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
        • Victor Mendivil, Tutankamon

        Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año

        • 5020
        • Interscope Capitol
        • Rimas
        • Sony Music Latin
        • UniversalMusic Latin Entertainment

        Compositor del Año

        • Armenta
        • Bad Bunny
        • MAG
        • Peso Pluma
        • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

        Editorial del Año

        • Risamar Publishing, BMI
        • RSM Publishing, ASCAP
        • Street Mob ENT, BMI
        • Universal Music Corp., ASCAP
        • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

        Productor del Año

        • Ernesto “Neto” Fernández
        • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
        • MAG
        • Peso Pluma
        • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres