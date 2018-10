Little Mix cierra filas junto a Nicki Minaj para presentarnos su poderoso single 'Woman Like Me'

El esperado tema 'Woman Like Me ' nos llega como carta de presentación del nuevo álbum de Little Mix , y lo hace junto a la incombustible Nicki Minaj , que le pone la guinda con toques de reggae a esta contundente nueva oda al Girl Power .

Little Mix nos presentan 'Woman Like This' / Instagram/Little Mix

El grupo de chicas británico confirmó hace unas semanas el lanzamiento de este esperado tema, y no solo avanzó que contaría con la colaboración de Nicki Minaj, sino que también serviría como primer single de su próximo álbum de estudio, que verá la luz muy pronto. "Muchas gracias por dejarme participar, chicas. Me encanta esta canción", comentaba Nicki en redes sociales.

Siguiendo en la línea de empoderamiento de la mujer que caracteriza muchos de los temas de Little Mix y de la propia Nicki, 'Woman Like Me' llega cargado de Girl Power con frases como:

I always say what I’m feeling / Siempre digo lo que siento

I was born without a zip on my mouth / Nací sin cremallera en la boca

Sometimes I don’t even mean it. / A veces ni siquiera lo digo en serio.

It takes a little while to figure me out / Me lleva un ratito darme cuenta

I like my coffee with two sugars in it. / Me gusta mi café con dos azucarillos.

High heels and my jewellery drippin' / Los tacones altos y mis joyas colgando.

Drink and I get all fired up (hey hey hey). / Bebo y me enciendo (hey hey hey).

Insecure but I'm working with it / Insegura pero estoy trabajando para mejorarlo

De hecho, el cuarteto británico ha asegurado que su próximo álbum llegará llenito de este tipo de canciones. Aquí puedes escuchar 'Woman Like Me', primer single del próximo álbum de Little Mix feat. Nicki Minaj:

La rapera de 35 años Nicki Minaj sigue imparable y promete terminar este 2018 por todo lo alto, no solo publicando su tan esperado álbum de Queen y lanzando su propio programa de radio 'Beats 1', sino con la cartera llena de brillantes colaboraciones como 'FEFE' junto a 6ix9ine, 'Ball for Me' con Post Malone, 'Big Bank' junto a YG o su pantallazo definitivo en Asia con su colaboración en el tema 'Idol' de los coreanos BTS.