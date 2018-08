Los coreanos BTS desbancan a Taylor Swift en YouTube batiendo todos los récords

El vídeo del nuevo single de BTS , IDOL es ya todo un hit al haberse convertido en el clip con más visionados de la historia de YouTube en sus primeras 24 horas, desbancando así al Look what you made me do de Taylor Swift . IDOL acumula ya más de 5 millones de visionados en apenas cinco días, ¿aún no lo has visto?

El videoclip del tema IDOL de BTS sumó en apenas 24 horas más de 45 millones de reproducciones, superando así al tema del álbum Reputation de Taylor Swift, Look what you made me do, que hasta ahora ostentaba el título con nada menos que 43,2 millones, según recoge la revista Billboard.

El K-Pop es un fenómeno brutal que cada día gana más adeptos, y prueba de ellos es que cada vez logran más éxitos (sobre todo en redes sociales a nivel mundial, debido al fuerte 'fenómeno fan' que acompaña a estas boy bands herederas directas del J-Pop, pero que han sabido internacionalizar su música y llegar a todos los mercados del globo.

Este nuevo single de la reconocida banda surcoreana BTS, se estrenó oficialmente el pasado viernes 24 de agosto, convirtiéndose automáticamente en Trending Topic undial. Y ahora, apenas cinco días después de su estreno, ya supera los 100 millones de 'plays':

Con IDOL, BTS superan otro récord logrado por ellos mismos el año pasado, donde ya estuvieron cerca de superar a Taylor Swift con su tema Fake Love, que se convirtió en el estreno más visto de 2018, acumulando en las 24 primeras horas 35,9 millones. Pero entonces, Taylor seguía subida en su pedestal, ganado el año anterior en la misma plataforma de vídeo.

IDOL es el tema estrella del nuevo trabajo de BTS , Love Yourself: Answer, que se publicó el mismo viernes y con el que la banda de Corea del Sur aspira seguir reinando en las listas mundiales, y en especial en Estados Unidos.

Este álbum, Love yourself: Answer, es la tercera entrega de la trilogía integrada por Love yourself: Her (septiembre de 2017) y Love yourself: Tear (de mayo de 2018), con el que lograron ser la primera banda coreana número 1 en la prestigiosa lista Billboard 200 de Estados Unidos.