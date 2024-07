Taylor Swift y Aitana, contra el machismo en la industria musical: el 60 % de mujeres ha sufrido acoso sexual

'BE THE CHANGE'

La industria musical, al igual que el resto de sectores económicos, está recorriendo un lento camino hacia la igualdad de género efectiva. Aunque parezca una problemática ya superada, la desigualdad en la música sigue presente en diversas formas: acoso, infrarrepresentación en los festivales, deslegitimación, sobreexigencia...

Sobre todo esto siguen pronunciándose las grandes artistas femeninas de la industria. Un ejemplo de ello es Aitana con su reciente discurso feminista, donde denunciaba el acoso que sufría. "No sé lo que pasa por la cabeza de un hombre que se atreve a tocar el timbre de mi casa de madrugada, despertándome. Es posible que se imagine que estoy sola, ¿pero de verdad se cree que si fuera así abriría la puerta a un desconocido?", dijo.

"Estas actitudes te obligan a preguntarte qué ven al mirarte para hacerte comentarios que jamás harían a un hombre y que a ellos les ofendería. El más denigrante y más común en mí es llamarme 'producto de una discográfica', porque no solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad y la creatividad, considerándote una marioneta de una compañía", añadió.

Acoso sexual en la industria musical

Lejos de ser un caso aislado, Aitana dio voz a un problema generalizado. Según el informe internacional 2024 BE THE CHANGE, el 20 % de las mujeres de la industria musical ha sufrido agresión sexual, mientras el 60 % ha sido víctima de acoso sexual. Este segundo dato representa una mejora respecto a 2021, cuando este mismo porcentaje alcanzaba el 82 %. Pero el progreso es lento y desigual.

Un 49 % de las mujeres de la industria asegura que el mundo de la música es "generalmente discriminatorio" desde una perspectiva de género. En cambio, el porcentaje de hombres que opina lo mismo desciende al 16 %, lo que significa que la percepción sobre esta problemática varía considerablemente dependiendo del género.

Otro punto crítico es la tasa de denuncia por agresión o acoso sexual. Más del 70 % de las mujeres que han sufrido estas situaciones no denunciaron por "miedo a las represalias" o por "la creencia de que nada cambiará". Entre las profesionales que sí denunciaron, más de la mitad de ellas consideran que "sus denuncias fueron ignoradas o desestimadas", a una tercera parte le pidieron que las mantuvieran en secreto y un 12 % fue despedida.

Deslegitimación y sobreexigencia

En su discurso, Aitana también criticaba que el público tiende a infravalorar sus capacidades y sus dotes artísticas, alegando que ella no compone sus canciones o que tiene hombres detrás que controlan su carrera.

"Sea en solitario o componiendo con 20 personas más, a los hombres no se les despoja de su autoría. Todo lo contrario, cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puedes estar seguro de que le preguntarán: '¿Seguro que lo has hecho tú o has puesto el nombre? ¿No te han regalado la canción?' No importa las veces que lo niegues porque no te van a creer", explicó.

Por su parte, Taylor Swift no dudó en posicionarse sobre el machismo en la industria en su documental Miss Americana (2020), donde asegura que a las mujeres artistas se les exige mucho más que a los hombres: "Vivimos en una sociedad donde las mujeres artistas se desechan al cementerio de elefantes cuando cumplen 35. Todas somos juguetes nuevos durante dos años. Las artistas que conozco se han reinventado 20 veces más que ellos. Tenían que hacerlo o se quedaban sin trabajo".

Todo esto ocurre mientras las mujeres cobran menos que sus homólogos masculinos y tienen menor presencia en puestos de liderazgo. Según Carmen Zapata Corbalán, expresidenta de Asociación MIM, "las mujeres en la industria de la música cobran ocho mil euros menos de media que los hombres. Y solo un 21% de los puestos de poder están ocupados por mujeres, a pesar de que muchas están sobre cualificadas", tal y como dijo en una reciente entrevista para Districte 7.

Infrarrepresentación en festivales de música

La desigualdad también afecta a los carteles de la gran mayoría de los festivales de música de todo el mundo. Tal y como desglosa Rolling Stone, un reciente estudio elaborado por Book More Women asegura que solo el 7,6 % de los headliners [cabezas de cartel] en festivales de música estadounidenses son mujeres.

En los festivales de Latinoamérica la situación es incluso peor: según datos de Ruidosa, apenas el 10 % de los espectáculos están protagonizados por artistas femeninas. Y en Reino Unido, más de lo mismo: según un estudio de la BBC de 2022, solo el 13 % de los headliners eran mujeres.

España, lejos de ser una excepción, se sitúa en la misma línea. Así lo demuestra un estudio de la asociación Mujeres Y Música (MYM) de 2020, que concluye que cuatro de cada cinco artistas presentes en los carteles de festivales eran hombres.

Revertir esta situación debe ser una prioridad para el conjunto de la sociedad. Esto implica, tal y como señalan las mujeres encuestadas en BE THE CHANGE, "aumentar la diversidad en los cargos de poder, la transparencia salarial y el cumplimiento más estricto de las sanciones por acoso y agresión".