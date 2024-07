'Folklore' cumple cuatro años: el top definitivo del octavo álbum de Taylor Swift

Te interesa Taylor Swift cumple 18 años de carrera: las cinco canciones que definen su discografía

Un 24 de julio de 2020, Taylor Swift estrenaba su octavo álbum de estudio en plena pandemia por coronavirus: folklore. Y lo hizo por sorpresa, avisando con solo un día de antelación y dejando atónitos a todos sus seguidores.

Con el disco, la estadounidense puso en stand-by su faceta como estrella del pop y abrazaba sonidos alternativos y acústicos, protagonizados por el piano y la guitarra. También quiso experimentar con las letras de sus composiciones para hablar sobre temas alejados de su vida privada, como era habitual en su discografía anterior. Aquí, la protagonista era la imaginación.

A nivel comercial, folklore era un proyecto arriesgado. Su apuesta experimental chocaba de frente con sus grandes éxitos, como Shake It Off o Look What You Made Me Do. En su lugar, Taylor dio rienda suelta a las metáforas, la melancolía o la fusión entre ficción y realidad.

Y su decisión fue todo un acierto. Cuatro años después de su lanzamiento, folklore continúa siendo uno de sus álbumes más aclamados por el público y la crítica, recibiendo una puntuación de 88 sobre 100 en Metacritic y obteniendo el premio Grammy a álbum del año en 2021.

En Europa FM, celebramos su cuarto aniversario repasando las cinco mejores canciones del disco, en orden de preferencia.

Top cinco mejores canciones de 'folklore'

5. 'betty'

Un elemento especial de folklore es que tres de sus canciones están unidas por la misma historia: un triángulo amoroso. Este tema, betty, sería su conclusión, donde Taylor recupera su estilo country para narrar el arrepentimiento propio de las infidelidades con una parte final potente y emocional.

4. 'illicit affairs'

illicit affairs muestra una mirada adulta y compleja sobre la infidelidad. La canción narra la necesidad de mantener en secreto los "actos ilícitos", aunque en realidad no se puedan esconder la mentira y el dolor intrínsecos al engaño. La letra presenta una relación clandestina y apasionada que pierde el control, destruyéndolo todo "un millón de pequeñas veces", tal y como canta Taylor.

3. 'cardigan'

cardigan es la primera entrega de ese triángulo amoroso, donde la chica protagonista se sincera sobre sus emociones al son del piano como único compañero. Por su parte, el videoclip resume a la perfección la esencia de folklore: un piano viejo, una chimenea, una casita de madera, un océano, una tormenta… Un ambiente otoñal y fantástico que cuenta cuentos en forma de canciones.

2. 'august'

Muchos eran los fans que confiaban en que la estadounidense publicara un videoclip de august, aunque finalmente nunca ocurrió. Ese cariño del público hacia la canción se ha mantenido hasta hoy, siendo una de las pistas más escuchadas de todo el álbum. En ella, Taylor muestra la perspectiva de la tercera persona implicada en el triángulo amoroso con un ritmo pegadizo y una voz que parece provenir de las entrañas.

1. 'exile'

El primer puesto se lo llevan los preciosos contrastes vocales de exile, la única colaboración del disco. En ella, la voz aguda y dulce de Taylor Swift se funde con la voz grave de Bon Iver. El piano envuelve esta historia de desamor protagonizada por una pareja destruida y llena de reproches. Él, abandonado; ella, exhausta. La parte final del tema, donde ambos artistas entrelazan sus voces, es una delicadeza inolvidable.