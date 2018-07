Llega 'Do what u want', el vídeo más erótico de Lady Gaga

Por fin sale a la luz el vídeo más esperado de Lady Gaga. La publicación de Do what u want fue parada por la cantante debido a la polémica relacionada con acoso sexual en la que se vieron envueltos tanto R. Kelly , que colabora en el tema; como Terry Richarsdon , el director del vídeo.

Lady Gaga en 'Do what u want' / europafm.com

Do what u want, la que es para muchos la mejor canción de ARTPOP, ya tiene videoclip. Bueno, el vídeo se rodó hace bastante tiempo pero se paralizó su publicación y ahora, por fin, podemos ver un adelanto de 30 segundos.

Aunque nunca se ha sabido el motivo real por el que se detuvo la publicación del vídeo, Lady Gaga se quejaba de que su propia discográfica no apoyaba la promoción de ARTPOP, pero lo cierto es que el contenido del vídeo, altamente erótico, no beneficiaba a sus protagonistas.

Un artículo publicado por el New York Post afirma que las verdaderas razones por las que se paralizó la publicación del vídeo de Do what u want fueron las demandas por acoso sexual que recibió su director Terry Richarsdon de parte de algunas modelos que habían trabajado con él. Por otro lado R. Kelly también tiene un pasado marcado por demandas por acoso sexual que La Germanotta desconocía.

Según recoge este artículo, fuentes cercanas a las cantantes afirman que "Lady Gaga tenía un vídeo dirigido por un depredador sexual, protagonizado por otro depredador, ¿con el tema “haz lo que quieras con mi cuerpo”? Era literalmente un anuncio para la violación."

Mientras esperamos la publicación completa del videoclip, podemos ver este adelanto de Do what u want donde una guapísima y sensual Lady Gaga visita la consulta de un doctor interpretado por R. Kelly, lse deja fotografiar desnuda por Terry Richarsdon o se envuelve en periódicos que la critican tal como hizo Britney Spears en Piece of me.