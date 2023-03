La loba Shakira arrasa junto a Bizarrap en su primera actuación en directo en el show de Jimmy Fallon

Una loba como yo no está pa' tipos como tú-u-u-u-u...

Shakira ha sacado su lado más salvaje junto a Bizarrap en su primera actuación en directo de la music session #53, que ha tenido lugar en el plató del programa de Jimmy Fallon, donde la cantante y el productor han acudido a una entrevista.

La colombiana ha comenzado la actuación añadiendo un poderoso auillido que nos recuerda que ella es una verdadera loba, esa misma que cantaba "una loba en el armario tiene ganas de salir auuuuu" en 2009.

La intérprete de Te Felicito se ha adueñado del plató con su voz y sus movimientos, donde se le ha visto muy cómoda, segura de sí misma, feliz y empoderada.

Además, ha estado constantemente arropada por sus fans, que no han dejado de cantar a pleno pulmón el tema junto a ella, coreando cada estrofa de la canción.

A su vez Bizarrap se encontraba en un extremo del plató con su mesa de mezclas, su teclado y su portatil, añadiendo el ritmo y los efectos especiales de la music session que también ha enloquecido a los espectadores.

Un himno para muchas mujeres

Además de regalar un show espectacular, Shakira también ha hablado de lo que significa esta canción para ella, a la que ha denominado como "un himno para muchas mujeres".

"Creo que la gente realmente conecta con la música cuando es verdaderamente genuina, cuando es real, cuando viene de mi propia situación. La cuestión es que esta canción se ha convertido en un himno para muchas mujeres", ha expresado la cantante con orgullo.

"He pasado un año muy duro por mi separación y escribir esta canción ha sido tan importante para mi, ha sido una manera saludable de canalizar mis emociones. Siento que después de que lanzásemos esta canción me he dado cuenta de que no solo tengo fans, tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas, que piensan como yo, que sienten como yo, que han aguantado tanta mierda como yo...", ha continuado expresando.

Shakira ha concluido su discurso feminista asegurando que esta canción es un espacio seguro para muchas mujeres: "Y sí, escribí esta canción para mi, pero siento que probablemente estaba destinada a ser para muchas mujeres ahí fuera que necesitaban un foro y una voz que las representase en muchas formas".