Lola Índigo anuncia 'GRX', un nuevo proyecto musical junto a Pepe y Vizio, La Zowi y Saiko

Tras una época electrónica y discotequera como El Dragón, Lola Índigo ya ha anunciado su próxima era.

Hace algunas semanas compartió un video en redes sociales confesando que ya había interpretado varios papeles como una bruja o una niña de la escuela y ahora mismo le apetecía ser Mimi.

Pocos días después, la artista lanzaba Mala suerte -una colaboración con Dellafuente- y confirmaba que entrábamos en una etapa más íntima y cercana en la que los sentimientos serían los protagonistas.

Este lunes, Lola Índigo ha colgado un pequeño clip de un minuto y revela más detalles de su próximo disco. Previsiblemente, tendrá el título de GRX y el objetivo es que "ella se sienta como en casa". Se combinan varias imágenes del estudio con planos de la madrileña hablando y de su gira Dragón.

La cantante se ha criado en Granada y la ciudad tiene un hueco importante en su corazón, ya que incluso funciona como fuente de inspiración: "Yo estoy muy enamorada de la escena granadina, a mí me encanta todo lo que hace la gente de aquí. Yo estoy segura que si no me hubiera criado aquí, yo no hubiera sido artista".

Las colaboraciones de Lola Índigo en GRX

Lola no está sola en el video. La acompañan algunas estrellas que actualmente están arrasando en la música como La Zowi, Saiko o Pepe y Vizio.GRX incluirá colaboraciones con todos ellos, que se sumarán a la ya conocida con Dellafuente.

Por los nombres que vemos, ya podemos irnos haciendo una idea que será un estilo muy andaluz y casero.

¿Nos despedimos de las canciones de discoteca?