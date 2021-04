Lola Indigo, Belinda y Tini anuncian una colaboración explosiva

Cuando pensábamos que Lola Indigo no podía juntar a un trío de mujeres más explosivo que el que hizo con Danna Paola y Denise Rosenthal para Santería, ahora llega otra unión de divas con Belinda y Tini Stoessel.

¡Y menuda colaboración! Así lo ha anunciado Belinda en una entrevista para la revista Glamour México, donde ha realizado un reportaje sobre su vida y proyectos futuros para el número de mayo.

La artista mexicana ha revelado que la canción ya está grabada y que la grabación del videoclip está al caer: "Tengo un dueto con Lola índigo y con Tini Stoessel y el videoclip también lo voy a grabar en este mes".

"Me tiene muy emocionada. Estoy súper contenta con este videoclip y la canción es súper, súper divertida. No puedo dar más detalles porque Lola me mata pero les va a encantar", ha añadido, con muchas ganas de poder hablar más de este proyecto.

Una pista que deja bastante claro que la colaboración podría formar parte del nuevo disco de Lola Indigo. Un álbum que se encuentra rodeado de misterio pero que se prevé que llegue muy pronto.

Lola Indigo y Tini reaccionan a la noticia

La propia Lola Indigo y Tini Stoessel confirmaban poco tiempo después de las declaraciones de Belinda la colaboración. Lo hacían ambas respondiendo de la misma forma. Con un simple "uy" a un tweet de uno de los fans de Belinda que informaba sobre el proyecto. ¿Tendrá que ver ese "uy" con alguna parte de la letra? Demasiada coincidencia.

Por el momento, se desconoce fecha de estreno pero todo parece indicar que – dado que el videoclip será grabado este mismo mes de mayo – la canción y colaboración podría estar lista para la temporada de verano.

Los tríos musicales de Lola Indigo con artistas de éxito

Está claro que Lola Indigo sabe que la fórmula de reunir a tres grandes artistas en una misma colaboración funciona. Ya lo hizo junto con Danna Paola y Denise Rosenthal en uno de sus grandes éxitos, Santería.

Lola Indigo fue la que le pidió a María Becerra que si alguna vez pensaba hacer el remix de su tema High, contase con ella. Y la artista argentina lo tuvo claro, sumando a la española y a su compatriota, Tini Stoessel, al remix para el que grabaron un videoclip.

Pero Lola Indigo no solo crea hitazos uniéndose con mujeres. Otro trío que le dio uno de sus mayores éxitos fue junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt en 4 besos que lanzó en pleno confinamiento.