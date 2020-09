Lola Indigo, Tini y María Becerra unen fuerzas contra un mal amor en 'High Remix'

María Becerra es una artista argentina que se dio a conocer con 'High' el pasado mes de noviembre, con el que tuvo un gran éxito en algunos países de Latinoamerica. Le siguió 'Dejemos que pase' o 'Perdidamente'.

Ahora quería darle una nueva oportunidad a su primer éxito con esta nueva colaboración de la mano de dos referentes de la música urbana, Tini y Lola Indigo.

Una colaboración que está arrasando en las plataformas en streaming en sus primeras horas de lanzamiento, superando en Youtube los 2 millones de visualizaciones.

Pero antes de publicar el tema, María Becerra estuvo charlando con Lola Indigo y Tini Stoessel a través de Instagram Live, donde estuvieron respondiendo preguntas de sus fans y se dedicaron preciosas palabras unas a las otras.

Lola Indigo, muy emocionada por este lanzamiento, le agradecía a María que hubiese cuidado tanto esta colaboración: "Qué unión tan bonita. Pocas veces he colaborado con un artista y he sentido tanto cariño por todo. Como yo me sentía con el tema, que yo me sintiera cómoda, con el vídeo, con todo...".

Además, explica que fue ella misma la que le pidió a María que si algún día hacía el remix del tema, contase con ella: "Yo le pedí a María que si algún día hacía la colaboración del tema contase conmigo porque ha sido mi canción favorita del último año literal. Es una canción tan bella, me llegó tan adentro... Es que el canto que tú tienes, María, me suele calar", y añade "Quiero que la gente te conozca en España porque tu música tiene muchísima calidad"

Por su parte, Tini también se mostraba muy contenta con el resultado de esta colaboración: "Unimos estos tres universos distintos pero creo que quedó muy mágico".

Sobre el videoclip, que María y Tini pudieron grabar juntas en Argentina mientras Lola Indigo rodaba su parte en España, creen que cada una ha sabido plasmar a la perfección su esencia: "Cuando nos enseñaron el vídeo me encantó que cada una marcase su estilo tanto en el vestuario, en su manera de interpretar... Todo eso me encantó", explica María.

"Cada parte es muy distinta pero unida queda demasiado espectacular", añade Tini.

Uno de los seguidores les preguntó que cómo se conocieron, a lo que Tini explica que ha sido por separado: "Yo me crucé a Lola en unos premios y hubo una conexión como si nos conociéramos de antes", explica haciendo referencia a los Premios Odeón de Madrid. "Ella es muy talentosa, tiene como mucha potencia y tiene la capacidad de transmitir todo con mucha fuerza", asegura.

Por otro lado, Tini explica que ella y María se conocían a través de las redes sociales, donde llevaban hablando durante mucho tiempo pero no fue hasta en el rodaje del videoclip cuando se conocieron en persona, donde confiesa que hubo una conexión entre ambas muy especial.

Además, María explica que la parte nueva que ella aporta al tema la escribió cuando ya había recibido las partes de Tini yLola Indigo: "entonces vi la estructura y me puse a escribir la parte nueva".

LETRA DE 'HIGH REMIX' DE MARÍA BECERRA, TINI Y LOLA INDIGO

En las noches se que tú me mientes

ya no te hagas dímelo de frente

en el fondo espero te arrepientas

para que sientas lo que se siente

y aunque se que es demasiado tarde

y aunque tú y yo seamos diferentes

duele igual cuando te digo bye

[Estribillo]

Porque por más que ande high, lloro por la night

Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes

Perdonando lies, sintiéndome die

Aunque esta mierda me haga tocar el sky

siempre yo ¿quién si no?

kamikaze por tu amor

capaz de saltar si me lo pides

que pasó, que falló?

lo di todo y no bastó

pa' que tanto dar si no recibes

sigo en una nube, vivo en el espacio

no pasan las horas, todo va despacio

estoy mirando al techo, casi imaginando

y aunque se que volverás yo aquí sigo flotando

[Estribillo]

Porque por más que ande high, lloro por la night

Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes

Perdonando lies, sintiéndome die

Aunque esta mierda me haga tocar el sky

dices que la vida es corta

dices que este amor te importa

ya no me curan tus besos

porque tus labios me cortan

tú me cortaste las alas

y a las personas que cortas

es mejor si no las llamas, las llamas no se soportan

tus verdades fueron siempre lies

tus saludos son siempre byes

y aunque siempre te hiciste el nice

me jodiste toda la life, toda la life

ven ven, calma mi dolor sana mi mente

ven ven pa' darme calor, estás tan ausente

ten ten to' mi corazón pa' que te encuentres

solo dame

[Estribillo]

Porque por más que ande high, lloro por la night

Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes

Perdonando lies, sintiéndome die

Aunque esta mierda me haga tocar el sky

toco el cielo, vaso con hielo me desvelo pensándote

creo que vuelo, son solo sueños, estoy en el suelo llorándote

esto me esta superando

y de a poco me va consumiendo

dentro mío algo se está apagando

mientras tú provocas un incendio

ven ven, calma mi dolor sana mi mente

ven ven pa' darme calor, estás tan ausente

ten ten to' mi corazón pa' que te encuentres

solo dame

[Estribillo]

Porque por más que ande high, lloro por la night

Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes

Perdonando lies, sintiéndome die

Aunque esta mierda me haga tocar el sky