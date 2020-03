Lola Índigo, vedette de un cabaret en '4 besos' junto con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt

Lola Índigo presenta '4 besos', su nuevo single, y lo hace con una colaboración explosiva, junto con el puertorriqueño Rauw Alejandro y el colombiano Lalo Ebratt.

Los artistas han unido sus voces en un tema reguetón, que nos transmite mucha sensualidad a través de la letra y del videoclip, donde Mimi homenajea sus inicios en la música, cuando trabajó de vedette, y se transforma en la reina del cabaret para mostrarnos su talento.

A través de las redes sociales, la cantante ha recordado sus "comienzos como vedette", ha expresado que "era igual de feliz entonces como lo soy ahora" y ha confesado que estas "experiencias increíbles, de compañerismo, de motivación y sueños" ha sido su inspiración para el vídeo de '4 besos'.

Sin duda, la canción tiene todos los ingredientes para convertirse en un hit. El próximo martes 31 de marzo, Lola Índigo será la invitada de 'Europa Home Date', y nos explicará los secretos de '4 besos' y cómo está viviendo la cuarentena. ¡No te lo pierdas!

LETRA DE '4 BESOS' DE LOLA ÍNDIGO, RAUW ALEJANDRO Y LALO EBRATT

Jaja, Lola Indigo

'Tamo en otro universo, otro año musical

Díselo, L-A-L-O

Ra-Rauw

Pido botella en la mesa pa' ver si al fin (Si al fin, si al fin)

Caigo en tu boquita

Mira que gira y solo te miro a ti (Yeh)

Si toma' tequila (Ey)

Dale, que es tu turno y todo se vale

Si me toca beber pues dame

Son las reglas del juego

Ahora vamo' a ver quién de los do' cae primero

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé (Eh, ey)

Despué' te enamoré (Ah-oh)

Con doce te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso -1 (Ey)

Quédate abajito que te doy el desayuno

Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno (Ah, ey)

No, no, no (No, no)

No quiero con ninguno, no, no, no (Alright)

Si-Si-Si no te lo bebe' tú, pue' ya me lo bebo yo

Tú ponme la sal que yo en la boca te pongo el limón (Wah, wah, wah)

Brindo por mi' amiga', por la mai' que me parió (Ey)

Mírame a los ojo' que si no te da malvario (Ey, ey)

One shot, two shot, three shot, four (No)

Él sabe lo que quiero: gasolina y alcohol (Eh, yeah-eh)

One shot, two shot, three shot, four

Se te acaba el tiempo cuenta: do', tre'

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé

Despué' te enamoré (Na-na, oh)

Con doce te robé

Y con uno uno fuiste al paraíso (Yeh, Ra-Rauw)

Hasta que vea que no pueda má'

No voy a parar de chocarte por detrá' (Yeah)

Bailando to'a la noche conmigo te queda' (Yah)

Tu amigo te choteó que anda' soltera (Yah)

Tranquila, que sea solo un beso (Ey)

Tranquila, sin son do' seguimos hasta las tre' (Yeh)

Te haré to' lo que me pidas, tranquila (Yah)

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré enamoré (No, no-oh)

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

(L-A-L-O)

Conmigo nadie va a joder (Ja)

De numerología tengo un 47 (Yah) y ando 420 24/7

Do', tre', cuatro gato' en la disco y no le meten (Yah)

Pero noten que ese flow me lo inventé a los 17 (17, yah)

Flaca, tírame un beso', una mirada

Picame un ojo, que te espero en la entrada

Son cuatro beso' y eso no e' nada (Oh)

Y eso no e' nada (Una aventura, así que)

Flaca, tírame un beso', una mirada

Picame un ojo, que te espero en la entrada

Son cuatro beso' y eso no e' nada

Y eso no e' nada (Yah; así que)

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré

Con do' yo te robé

Y con uno no' fuimo' pa'l piso

Cuatro vece' te besé

Y en tre' te enamoré enamoré (No, no-oh)

Con do' yo te robé

Y con uno uno fuiste al paraíso

One shot, two shot, three shot, four

(L-A-L-O) Vomitando flow, baby

One shot, two shot, three shot, four

Lola Indigo

Rauw Alejandro

Siempre subimo' los niveles

Mango, el dueño 'el party

Dímelo, Colla, eh (Agalma)

Duars Entertainment con Los Sensei

That's right, la maldita policía del flow, men (Ja)