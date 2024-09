Lola Índigo calienta motores y adelanta el "verso secreto" de 'Pesadillas', su nuevo single

Lola Índigo calienta motores ante el estreno de nueva música. Y lo hace compartiendo cada vez más detalles de Pesadillas, el que será su próximo single.

Si bien la cantante ya ha deleitado a sus fans cantando un fragmento de este tema inédito en directo en algunos de sus conciertos, también desveló recientemente parte de su letra al compartir una foto de una libreta donde había escrito uno de los fragmentos del tema.

Ahora, la intérprete de 1000COSAS vuelve a poner los dientes largos al hacer público el que ha denominado como el "verso secreto" de Pesadillas.

Con un look formado por una peluca roja larga y un pañuelo veraniego, Lola Índigo se ha dejado ver a través de un vídeo en Tik tok haciendo lipsync de su próximo lanzamiento.

La canción sigue el estilo de Lola Índigo musical de pop urbano, y precisamente el fragmento que ha compartido corresponde al de la letra que desveló hace tan solo unos días.

Así es la letra

Tengo pesadillas de que tú algún día me vas a olvidar.

Yo te puedo soñar, en un lienzo pintar, que si no te veo loca yo sé que me voy a quedar.

Yo te puedo llamar si me vas a colgar, que mi cora' solo y roto

se ha quedado podrío' en un velorio y en un sanatorio.

Camisa de fuerza, medicada y atrapada en esta mierda y este agobio.

Ya no siento el odio, solo quiero que me creas, porque de verdad, ya no me quiero morir.

Aunque la artista no ha puesto todavía fecha de lanzamiento de Pesadillas, en la publicación del adelanto ha comentado que saldrá "pronto".