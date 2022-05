Lola Índigo estrena 'Spinelli', la canción de su documental 'La Niña'

Mimi Doblas, más conocida como Lola Índigo, sigue su carrera imparable hasta el estrellato. Y como otras artistas, también ha querido contar, de una manera muy personal, su historia a través de un documental autobiográfico, 'La Niña'.

Este viernes ha estrenado en exclusiva la canción oficial del film, 'Spinelli', siguiendo con la estética y el ritmo 'dosmilero' que está caracterizando al nuevo estilo de la cantante.

Se trata de un temazo de inspiración rock urbano y basado en uno de los personajes juveniles más famosos de los 90 y 2000, Spinelli de 'La banda del patio'. Precisamente, el nuevo estilo de Mimi se asemeja bastante al suyo, ya que era una joven fuerte, decidida e independiente.

No es la primera vez que la cantante se inspira en ella. En el videoclip de 'La niña de la escuela', ya aparecía vestida con su mismo 'outfit': chupa de cuero negra, gorro de lana y top rojos y vaqueros anchos negros.

Fecha de estreno de 'La Niña'

En un post, Lola Índigo recalcaba: "13 de mayo en Prime Video, 'LA NIÑA EL DOCUMENTAL' para el mundo entero, la historia de cómo la niña lo soñó y vosotros lo hicisteis realidad. Probablemente lo más bonito que hice en mi vida gracias @fremantleesp por la oportunidad".

En el mismo post de Twitter, Mimi Doblas ha compartido un breve tráiler donde muestra unas pinceladas sobre su documental, como sus inicios en el mundo del baile, pero también su disco más famoso y su gira por todo el mundo.

"Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, he cogido lo diva y lo he puesto sobre el escenario... Si a mí me parece importante hacer una canción sobre mis amigas, pues lo voy a hacer. Pero todo lo demás, la niña, Mimi, es lo realmente importante" explica la voz de Mimi en el vídeo.

Letra de 'Spinelli'

Siempre la numero uno de mi clase

Siempre arriba pero sin ser importante

Siempre con mi gente pase lo que pase

Los agarro y to's nos vamos pa’ delante

pero a paso de gigante

Voy puliendo para que brille el diamante

¿Qué quieres que cante?

¿Qué quieres que baile?

Que yo sigo siendo la misma de antes

Y ahora no se como fue que pasé

Pеro me la gocé, me creí Bеyoncé [ja

Siempre sonando en tu playlist

Moviendo tu jelly

Sabes que soy dura como Spinelli

Du-Du-Dura como Spinelli

Du-Du-Dura como Spinelli

Du-Du-Dura como Spinelli

Y si el show ha terminao' ven a ver la peli