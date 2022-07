Lola Índigo y FMK, flechazo a primera vista en 'Antes que salga el sol'

Lola Índigo está on fire y vuelve una semana más con otro estreno musical: Antes que salga el sol, su nueva colaboración junto al artista argentino emergente FMK.

Los artistas desataron los rumores de colaboración con unos vídeos y tweets que hicieron saltar las alarmas de que estarían trabajando juntos en un posible tema. Y no se equivocaron.

FMK es un artista urbano emergente de argentina que ha colaborado con artistas de la talla de Mau y Ricky en Prende la cámara RMX o su paisana María Becerra en Tranquila.

Lola y FMK prenden los motores en un tema urbano lleno de pasos de baile en una canción que habla de un flechazo a primera vista en una noche de fiesta, ¿te ha pasado alguna vez?

Puedes ver el videoclip aquí.

LETRA DE ANTES QUE SALGA EL SOL

Llegó el momento

De salirno' de este party y solo verno', oh, oh

Cara a cara y cuerpo a cuerpo

No puedo guardarme todo lo que siento, no, no, no, no

Cuando te vi, me flechó el corazón

Y ahora irme sin ti ya no es una opción

Bailamo' mucho, tomamos alcohol

Pero tenemos que irnos antes que salga el sol

Antes que salga el sol

Antes que salga el so-o-o-o-ol

Antes que salga el sol (Uoh-oh)

Antes que salga el so-o-o-o-ol

Baby, tú ere' una diva, siempre me activa'

Quítame el estrés como si fuera' la sativa

Adictiva, se me pegó y no e' adhesiva

Tírame la iniciativa

Pa' salir de aquí, ponte pa' mí

Hay que apurarno', la luna se quiere ir

Mañana volvemos y los dos estamo' free

Pareja del siglo, Beyoncé y JAY-Z

Mami, es que con esa cara tú no te privas de nada

Me estás matando, mami, me hace' enloquecer

Y mientras la disco estaba explotada, pero tú a mí me miraba'

Mátame, házme lo que quieras, bebé

Cuando te vi, me flechó el corazón

Y ahora irme sin ti ya no es una opción (No es opción)

Bailamo' mucho, tomamos alcohol

Pero tenemos que irnos antes que salga el sol

Antes que salga el sol

Antes que salga el so-o-o-o-ol

Antes que salga el sol (Uoh-oh)

Antes que salga el so-o-o-o-ol

Donde la fiesta acaba, se acaba y tú sabe' dónde seguir

Y es que solo en mi cama, en mi cama y luego te queda' a dormir

Porque tú quiere' que sea tu mamichula

Delante de ello' ni lo disimula'

'Toy esperando a que la nota te suba

Si ere' tímido, te quitaré la censura

Bebé, cuando estamo' a sola' fumando

La cama e' una nube y contigo me quedo flotando (Ey, ey)

Porque cuando estamo' a sola' fumando

No es la weed, eres tú el que a mí me tiene alucinando

Cuando te vi, me flechó el corazón

Y ahora irme sin ti ya no es una opción

Bailamo' mucho, tomamos alcohol

Pero tenemos que irnos antes que salga el sol

Antes que salga el sol (Antes que-que—, antes que-que—)

Antes que salga el so-o-o-o-ol (Antes que-que—, antes que-que—)

Antes que salga el sol (Antes que-que—, antes que-que—; uoh-oh)

Antes que salga el so-o-o-o-ol (Antes que-que—, a—)