Lola índigo lanza 'Mamisuki', su esperada canción junto a El Malilla

Después de cuatro meses sin sacar una colaboración y cinco meses sin sacar canciones propias, Lola Índigo regresa con Mamisuki, su colaboración con El Malilla. El tema se encuentra dentro del nuevo disco del mexicano, Tu Maliante Bebé, el cual ha salido a la luz el 7 de agosto.

Hace un año, la canción había podido escucharse en algún concierto de Lola índigo durante la gira de Nave Dragón, por lo que muchos fans pensaban que se encontraría dentro del disco homónimo de la artista. Tras la salida del álbum, muchos fans se preguntaban cuándo saldría entonces el tema, algo que El Malilla resolvió con el anuncio de su nuevo disco en sus redes sociales.

Reggaeton en estado puro

Con este tema Lola Índigo vuelve al más puro reggaeton, con el típico bit fuerte y constante, el cual está acompañado de un instrumento de cuerda que le da un toque exótico a la canción. Además, también podemos escuchar varios elementos sonoros en momentos concretos, como una sirena de policía y un sonido que parece el de alguien pidiendo silencio. Este último recurso puede que haya sido introducido para enfatizar el hecho de que están hablando de un tema algo subido de tono.

Y es que sin lugar a duda este tema tiene una fuerte connotación sexual, a veces muy directa y otras veces algo más sutil, algo que no se suele ver comúnmente en los temas de Lola, o al menos no de forma tan repetida.

Una reveal party por todo lo alto

Antes del estreno de su nuevo disco, El Malilla quiso invitar a fans y amigos a una Reveal Party donde podrían escuchar y bailar en exclusiva todos los temas. En este evento, se pudo ver al artista muy entusiasmado, incluido cuando sonó Mamisuki.

En esta fiesta se pudieron escuchar todos los otros cinco nuevos temas que se encuentran en el disco: Rodillas, Rebeca, Gatito, Mal Portada y Zaza. Todos ellos cuentan con un vídeo con los lyrics, los cuales se publicarán en el canal de YouTube de El Malilla.