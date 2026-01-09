Bruno Mars lanza por sorpresa 'I Just Might', el primer single de su álbum 'The Romantic'

Bruno Mars se ha propuesto que este 2026 sea suyo, y en tan solo dos días el artista ha sorprendido a lo grande.

Primero, con el anuncio de su cuarto álbum y el primero en solitario en diez años, The Romantic; poco después, anunciando una gira con parada en España este verano y, sin previo anuncio, el cantante de The Lazy Songha publicado el primer single de su nuevo proyecto, I Just Might.

Después de los éxitos mundiales de Die With a Smile con Lady Gaga y APT. junto a ROSÉ, el ganador de 16 Premios Grammy vuelve a los ruedos con un tema de ritmo ochentero con el que busca hacer bailar a todos los oyentes. "¡Es hora de la fiesta! El autoproclamado Señor Aura ha vuelto", ha celebrado el propio artista con el estreno de I Just Might.

Este primer single nos adentra así el estilo del nuevo proyecto de Mars, que estará disponible el 27 de Febrero. Una canción romántica y de buen rollo al estilo del Bruno más clásico.

Además, I Just Might llega acompañada de un videoclip que deja ver el nuevo estilo de Bruno Mars, con un look que acompaña el ritmo de la nueva canción.

Gira con parada en España

El artista aterrizará en Madrid el 10 de julio de este 2026 con su The Romantic Tour. Y es que Bruno Mars llevaba sin salir de gira desde 24K Magic World Tour, con paradas incluidas en España. En aquella ocasión, actuó dos veces en Madrid y dos en Barcelona, pero desde 2018 no hemos podido verle de nuevo en directo en nuestro país.

Y en tan solo unos meses el intérprete de Versace on the floorvolverá a conquistar el Riyadh Air Metropolitano de la capital.