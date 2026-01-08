Bruno Mars anuncia un concierto en el Metropolitano de Madrid en 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Bruno Mars acaba de anunciar nuevo disco, The Romantic, después de 10 años sin lanzar un proyecto en solitario. Y este ansiado álbum llegará a nuestras manos el 27 de febrero.

Pero horas después de esta noticia de altura, el intérprete de Talking to the moon deja claro que está más preparado que nunca para deleitar a su público en directo al anunciar la gira que acompañará su cuarto disco.

Y, por suerte, España está entre los destinos de The Romantic Tour: Bruno Mars actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 10 de julio de 2026.

Dónde comprar las entradas para Bruno Mars

Las entradas para ver a Bruno Mars en su The Romantic Tour en Madrid se podrán comprar a través de Ticketmaster.

Cómo y cuándo se pueden comprar las entradas

Como suele ocurrir con conciertos tan grandes, Ticketmaster da varias oportunidades para hacerse con las entradas del concierto de Bruno Mars.

La primera de ellas es la preventa del artista, que comienza a las 12:00 horas el miércoles 14 de enero. Para acceder a esta preventa exclusiva hay que apuntarse desde la web de Ticketmaster antes del 12 de enero a las 19:00.

La segunda oportunidad es la venta general, que comienza a las 12:00 horas del jueves 15 de enero.

Qué tener en cuenta al comprar las entradas

Según detalla Ticketmaster, las entradas para Bruno Mars solo se pueden adquirir en puntos de venta oficiales como la propia tiquetera.

Además, recomienda prepararse para conseguir entradas: "Entra en la sala de espera hasta 30 minutos antes de que empiece la venta, usa un solo navegador, pestaña o dispositivo (varios pueden causar errores) y verás tu posición en la cola cuando comience la venta".

Todas las fechas en Europa de la gira de Bruno Mars