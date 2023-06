Lola Índigo reivindica los derechos del colectivo LGTBIQ+ en su concierto en Sevilla: "Que se vayan acostumbrando"

Lola Índigo ha formado parte del cartel Iconica Fest, un festival celebrado en la Plaza de España de Sevilla.

La cantante ha acudido con su show El Dragón, gira en la que se encuentra inmersa desde hace unos meses, y su parada en la capital hispalense ha coincidido con la celebración y el mes del Orgullo.

Mimi es una férrea defensora del colectivo LGTBIQ+ —del que forma parte—, y no ha perdido la oportunidad de reivindicar los derechos de este con un pequeño pero contundente discurso sobre el escenario.

La interprete de Corazones Rotos ha rememorado algunas de las agresiones homófobas que han tenido lugar en el último mes: desde la de la pareja de chicas que fueron insultadas y golpeadas en el Parque Warner, hasta el bulling que ha recibido un niño en un colegio llamándole maricón.

"Hay un montón de niños que se tienen que cambiar de colegio en vez de que se cambien los acosadores, se tienen que cambiar los niños que son atacados por sus compañeros, ¿algo aquí no esta llendo bien no?, hay gente que se tiene que ir de su casa porque sus padres no aceptan que quieren amar a la persona que quiere. Estas cosas han pasado en el último mes, y probablemente en la última semana, y todavía hay gente que dice que la marcha no es necesaria y que el día del Orgullo no es necesario, pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir estando, nos van a a seguir viendo, así que por lo menos, desde ya, que se vayan acostumbrando".

Los fans de la cantante no han dudado en mostrar apoyo a sus palabras con gritos y aplausos, y es que la cantante, cada vez que tiene ocasión, aprovecha para reivindicar el amor libre.