Lorde anuncia el estreno de 'Virgin', su cuarto álbum con una misteriosa portada

Lorde lleva 12 años en la industria musical, y a diferencia del ritmo marcado por la industria, la cantante está trabajando actualmente en su cuarto álbum. Ahora, la neozelandesa ha desvelado algunos detalles de este esperado proyecto.

Ha sido a través de su página web por donde la intérprete de Royals ha anunciado que su cuarto disco se llamará Virgin. Y no solo eso, sino que ha desvelado su fecha de estreno: el 27 de junio podremos escuchar este nuevo álbum.

Cabe recordar que Virginllega cuatro años después de Solar Power, álbum que Lorde lanzó en 2021 y en el que experimentaba con sonidos psicodélicos.

Otra revelación de este tercer álbum ha sido su misteriosa portada: una radiografía de la pelvis con un DIU y una cremallera, acorde con el título del álbum, Virgin.

La artista estrenó nueva era musical con el single What Was That, lanzado el 24 de abril. Esta ventana a lo que está por venir nos adelantó una historia de desamor adolescente de ritmo pop con Jim-E Stack y Dan Nigro como productores.

Ahora, con el inicio del verano tendremos en nuestras manos Virgin. Y, por supuesto, cabe recordar la 'profecía' de Charli XCX en su segundo concierto en Coachella: 'Lorde summer'.

Virgin, "100% escrito en sangre"

En este esperado anuncio, Lorde ha expuesto de forma poética lo que significa este tercer álbum para ella: "100% escrito en sangre. El color del álbum es claro. Como el agua del baño, las ventanas, el hielo, la saliva, transparencia total. El leguaje es sencillo y sin sentimentalismos. Los sonidos son los mismos siempre que sea posible. Intentaba verme a mí misma hasta el final. Intentaba hacer un documento que reflejara mi feminidad: cruda, primigenia, inocente, elegante, abierta, espiritual, masculina".