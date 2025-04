Lorde estrena nueva etapa con 'What Was That', la primera canción de su cuarto álbum

Lorde en la portada de 'What Was That' | X @lorde

Tras mucha expectación, Lorde ha estrenado por sorpresa What Was That este jueves 24 de abril para dar inicio a una nueva etapa artística. El lanzamiento llega pocas horas después de que la artista presentara en exclusiva la canción en el Washington Square Park, donde hizo sonar el tema al completo a través de un altavoz durante la noche del 22 de abril.

De hecho, el videoclip de la canción parece estar grabado durante el trayecto de Lorde hasta el parque de Nueva York durante ese mismo día, ya que el vídeo termina con su aparición ante los fans mientras les enseñaba por primera vez su nueva canción.

La letra de What Was That desvela una historia de desamor que Lorde habría vivido a sus 17 años. "¿Sabes que sigues conmigo, cuando salgo con mis amigos? / [...] / Pero tú ya sabías que esto iba a pasar, ya no sentías mi calor / Que todo lo que tenga que pasar, pase por mí / Pero esto no se va a ir pronto, lo sé / Y capaz nunca me suelte", canta.

Para la producción, la cantante ha contado con Jim-E Stack y Dan Nigro en lo que supone una vuelta a un estilo pop más cercano a su álbum Melodrama (2017) que a Solar Power (2021), donde apostó por sonidos más experimentales y folclóricos.

"LORDE SUMMER"

Tal y como ocurrió con Rosalía, la artista Charli xcx proyectó durante su segundo espectáculo en Coachella 2025 unas palabras que dejan poco espacio a la imaginación: "LORDE SUMMER". Con ellas, su amiga —con la que comparte una colaboración donde reflexionan sobre su compleja relación— adelanta que Lorde podría estrenar nueva música de cara a este verano.

¿Y qué se sabe sobre su próximo álbum? En cuanto a la composición escrita, la biografía de la artista en su Instagram da alguna pista: "Los temas siempre son los mismos: un regreso a la inocencia, los misterios de la sangre, una comezón por lo trascendental".

Letra en español de 'What Was That' de Lorde

Un rincón en la ciudad, una silla y una cama

Tapé todos los espejos, no puedo verme aún

Llevo humo como si fuera mi velo de novia

Cocino algo que ni siquiera voy a probar

Salgo a la calle, sola entre la multitud

Y el sentimiento me invade

Oh, te extraño

Sí, te extraño a ti

Y a todo lo que solíamos hacer

-

Consumiendo MDMA en el jardín de atrás, con las pupilas dilatadas

Nos besamos por horas sin parar, bueno, cariño, ¿qué fue eso?

Recuerdo que dije: "Este es el mejor cigarro de mi vida"

Bueno, te quiero así, tal cual

Tormenta en Indio, todo se vuelve polvo y me deja inconsciente

En ese entonces no sabía que nunca serías suficiente para—

Desde que tenía diecisiete, te lo di todo

Y ahora despertamos del sueño

Bueno, cariño, ¿qué fue eso?

-

¿Qué fue eso?

Cariño, ¿qué fue eso?

-

¿Sabes que sigues conmigo, cuando salgo con mis amigos?

Los escucho hablar de política con sonrisas falsas

Pero tú ya sabías que esto iba a pasar, ya no sentías mi calor

Y cuando estoy bajo esa luz azul, en el Baby's All Right

Enfrento la realidad

Intenté (Intenté) dejar (Dejar)

Que todo lo que tenga que pasar, pase por mí

Pero esto no se va a ir pronto, lo sé

Y capaz nunca me suelte

-

-

Porque te quiero así, tal cual

(Cuando estoy bajo esa luz azul, puedo hacer que todo esté bien)

(Cuando estoy bajo esa luz azul, puedo hacer que todo esté bien)

-

