Luis Fonsi, de cerca: su edad, cuánto dinero ha ganado con 'Despacito', su mujer y sus hijos

Luis Fonsi lleva 25 años en la música, motivo por el que lanzó el disco El Viaje el pasado mes de mayo. El cantante puertorriqueño ha colaborado en este álbum con estrellas como Laura Pausini, Carlos Vives, Omar Montes o Jay Wheeler y cada título tiene el nombre de una ciudad en la que él ha vivido alguna historia significativa.

Cuánto dinero ha ganado con 'Despacito'

Dentro de estos 25 años, 2017 fue un año muy importante porque lanzó el exitazo Despacito junto a Daddy Yankee. Se convirtió en el tema del verano y su pegadiza melodía ayudó a que su éxito inundase el panorama como un tsunami musical.

Sin embargo, ni siquiera el propio cantante compuso el tema con la ambición de llegar a lo más alto. "La compuse de la misma manera, con la misma guitarra, en el mismo estudio y con las mismas dudas y emociones que con cualquier otro tema", dijo en una entrevista con El País.

En 2019, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee tocó techo en YouTube, al alcanzar los 6.000 millones de reproducciones, una cifra que lo convirtió en el vídeo más visto en la historia de la red social. Aguantó en el primer puesto hasta que aterrizó la canción infantil Baby Shark bastantes meses después.

Así, podemos suponer Fonsi se llevó una buena cantidad de dinero por los clicks que consiguió en la plataforma, pero lo cierto es que los beneficios del tema no llegaron a través de YouTube. "Pagan muy poco, nada. El 0,00000000…. Es difícil vivir de YouTube. La realidad es que uno vive del público, de hacer conciertos", explicaba el cantante durante una de sus visitas a El Hormiguero.

Fueron otro tipo de factores los que hicieron que Fonsi saliese ganando cuando Despacito comenzó a petarlo: llegó a países donde no le conocían, vendió una buena cantidad de discos, elevó su caché para festivales y conciertos y se convirtió en uno de los artistas urbanos más relevantes del momento. Un éxito que, aunque no se pueda medir en cifras, es abrumador.

"Es una bendición, un regalo de Dios. Mientras la gente no se canse y me la sigan pidiendo, la cantaré", dijo a El País, demostrando que, al contrario que muchos fans, Fonsi todavía no se ha cansado de Despacito.

Quién es la mujer de Luis Fonsi

La modelo española Águeda López y Fonsi comenzaron a salir poco después de la ruptura del cantante con su anterior pareja, Adamari López. En 2011 nació su primera hija, Mikaela, y tres años más tarde, en 2014, los padres se daban el sí quiero en una ceremonia privada en el Valle de Napa (California).

Luis Fonsi y Águeda López

En una de sus visitas a El Hormiguero, Pablo Motos quiso saber cómo el cantante había conocido a la que a día de hoy es su mujer. "La conocí en Miami en una sesión de fotos", dijo Fonsi, que dio más detalles ante la insistencia del presentador. "Hubo una ayuda de un maquillador, que me la presentó y me dio su número y su Facebook. Justo yo había salido de una ruptura difícil. Y aquí estamos ocho años después y con dos hijos", señaló.

La pedida de mano tuvo lugar en París. "Soy un romántico. Pusimos el candado con nuestros nombres en el Pont des Arts. Le di el teléfono a unos turistas alemanes y les dije que lo grabaran para tenerlo de recuerdo", contó.

Los dos hijos de Luis Fonsi

Luis Fonsi tiene dos hijos con su actual mujer, la modelo española Águeda López. Mikaela nació en el año 2011 (13 años) y Rocco en 2016 (8 años). El destino fue caprichoso y quiso que ambos naciesen el mismo día, el 20 de diciembre, pero con cinco años de diferencia.

El nacimiento del pequeño Rocco coincidió con el éxito de Despacito y la situación obligó al padre a volcarse en el terreno profesional, un peso que todavía carga a día de hoy.

"Eran sentimientos extraños porque necesitaba estar a tope profesionalmente pero, a la vez, me estaba perdiendo las primeras veces de mi niño, sus primeros pasos… Eso me costó mucho", confesó a El País.