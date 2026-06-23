LOS DETALLES

Mad Cool Festival 2026: todos los artistas, horarios por días y escenarios

Se acerca la fecha del Mad Cool, y con ello se desvelan los detalles más importantes para todos los asistentes: el festival ya ha detallado los horarios por días y escenarios de todos los artistas del cartel, y en Europa FM te los facilitamos de cara a disfrutar de la cita musical del 8 al 11 de julio en Madrid.

La guía completa de los festivales de música del verano 2026

Foo Fighters
Foo Fighters | Getty Images

Europa FM

Madrid 23/06/2026 16:14

El verano se llena de festivales, y Madrid acoge unas cuantas citas musicales de altura. Una de las más destacadas es la del ya tradicional Mad Cool, que se celebra entre los días 8 y 11 de julio este 2026 en el espacio Iberdrola Music.

El cartel está plagado de grandes nombres de artistas internacionales que encabezan todos los días del festival, como Foo Fighters, Flores+ The Machine, Lorde, Kings of Leon, Halsey... Y para felicitarle la organización a sus fans, ya se conocen los horarios y escenarios donde actuará cada artista en cada jornada.

Miércoles 8 de julio

Stage 1 Region of Madrid

  • 18:55 - The Warning
  • 20:20 - Wolf Alice
  • 22:00 - Foo Fighters

Stage 2 Orange

  • 18:35 - Palaye Royale
  • 19:35 - The Last Dinner Party
  • 21:00 - The War on Drugs
  • 22:50 - MOBY

Stage 3 The Loop Iberdrola

  • 18:55 - Jehnny Beth
  • 20:10 - The War and Treaty
  • 21:35 - Dogstar

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

  • 18:35 - Hot Wax
  • 20:10 - Villa Nelle
  • 21:50 - Mad Mad Mad

Stage 5 Mahou Reserva

  • 19:20 - Hot Milk
  • 21:00 - Bigger Splash
  • 22:45 - Hoo Nine

Jueves 9 de julio

Stage 1 Region of Madrid

  • 19:00 - Renée Rapp
  • 20:30 - Lorde
  • 22:30 - Jennie
  • 00:30 - Florence + The Machine

Stage 2 Orange

  • 18:45 - CMAT
  • 20:00 - Charlie Puth
  • 21:40 - Zara Larsson
  • 23:15 - Teddy Swims
  • 00:55 - The Blaze (DJ Set)

Stage 3 The Loop Iberdrola

  • 19:30 - Amrita
  • 20:25 - Yung Prado
  • 21:40 - Palm Trax
  • 23:15 - Boys Noize

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

  • 20:10 - Chloe Slater
  • 21:50 - Sadie Jean
  • 23:35 - Floren Tenes

Stage 5 Mahou Reserva

  • 19:20 - Zimmer 90
  • 21:00 - Son Mieux
  • 22:40 - La Paloma
  • 00:30 - Frost Children

Viernes 10 de julio

Stage 1 Region of Madrid

  • 19:05 - Halsey
  • 20:30 - Pixies
  • 22:15 - Kings of Leon
  • 00:25 - Twenty One Pilots

Stage 2 Orange

  • 20:00 - Holly Humber Stone
  • 21:30 - Sigrid
  • 23:10 - A Perfect Circle
  • 00:55 - Interpol

Stage 3 The Loop Iberdrola

  • 19:00 - Maesic
  • 19:55 - Yung Prado
  • 21:10 - Swimming Paul
  • 22:45 - Bunt
  • 00:20 - Polo & Pan (DJ Set)

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

  • 20:05 - Midnight Gene Ration
  • 21:45 - Cliff Ords
  • 23:25 - My First Time

Stage 5 Mahou Reserva

  • 20:55 - Karen Dio
  • 22:35 - Rio Kosta
  • 00:15 - Usted Señálemelo

Sábado 11 de julio

Stage 1 Region of Madrid

  • 18:40 - Jalen Ngonda
  • 20:00 - The Black Crowes
  • 22:00 - Nick Cave & The Bad Seeds
  • 00:40 - Pulp

Stage 2 Orange

  • 19:25 - Matt Berninger
  • 20:55 - The Vaccines
  • 22:30 - Kasabian
  • 00:05 - David Byrne

Stage 3 The Loop Iberdrola

  • 18:50 - Luxi Villar
  • 20:05 - Aerea
  • 21:40 - Nina Kaviz
  • 23:15 - Richie Hawtin

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

  • 20:15 - Persia Holder
  • 21:55 - The Rey Tons
  • 23:35 - Super Model*

Stage 5 Mahou Reserva

  • 21:05 - TTSSFU
  • 22:45 - Overpass