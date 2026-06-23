Mad Cool Festival 2026: todos los artistas, horarios por días y escenarios

El verano se llena de festivales, y Madrid acoge unas cuantas citas musicales de altura. Una de las más destacadas es la del ya tradicional Mad Cool, que se celebra entre los días 8 y 11 de julio este 2026 en el espacio Iberdrola Music.

El cartel está plagado de grandes nombres de artistas internacionales que encabezan todos los días del festival, como Foo Fighters, Flores+ The Machine, Lorde, Kings of Leon, Halsey... Y para felicitarle la organización a sus fans, ya se conocen los horarios y escenarios donde actuará cada artista en cada jornada.

Miércoles 8 de julio

Stage 1 Region of Madrid

18:55 - The Warning

20:20 - Wolf Alice

22:00 - Foo Fighters

Stage 2 Orange

18:35 - Palaye Royale

19:35 - The Last Dinner Party

21:00 - The War on Drugs

22:50 - MOBY

Stage 3 The Loop Iberdrola

18:55 - Jehnny Beth

20:10 - The War and Treaty

21:35 - Dogstar

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

18:35 - Hot Wax

20:10 - Villa Nelle

21:50 - Mad Mad Mad

Stage 5 Mahou Reserva

19:20 - Hot Milk

21:00 - Bigger Splash

22:45 - Hoo Nine

Jueves 9 de julio

Stage 1 Region of Madrid

19:00 - Renée Rapp

20:30 - Lorde

22:30 - Jennie

00:30 - Florence + The Machine

Stage 2 Orange

18:45 - CMAT

20:00 - Charlie Puth

21:40 - Zara Larsson

23:15 - Teddy Swims

00:55 - The Blaze (DJ Set)

Stage 3 The Loop Iberdrola

19:30 - Amrita

20:25 - Yung Prado

21:40 - Palm Trax

23:15 - Boys Noize

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:10 - Chloe Slater

21:50 - Sadie Jean

23:35 - Floren Tenes

Stage 5 Mahou Reserva

19:20 - Zimmer 90

21:00 - Son Mieux

22:40 - La Paloma

00:30 - Frost Children

Viernes 10 de julio

Stage 1 Region of Madrid

19:05 - Halsey

20:30 - Pixies

22:15 - Kings of Leon

00:25 - Twenty One Pilots

Stage 2 Orange

20:00 - Holly Humber Stone

21:30 - Sigrid

23:10 - A Perfect Circle

00:55 - Interpol

Stage 3 The Loop Iberdrola

19:00 - Maesic

19:55 - Yung Prado

21:10 - Swimming Paul

22:45 - Bunt

00:20 - Polo & Pan (DJ Set)

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:05 - Midnight Gene Ration

21:45 - Cliff Ords

23:25 - My First Time

Stage 5 Mahou Reserva

20:55 - Karen Dio

22:35 - Rio Kosta

00:15 - Usted Señálemelo

Sábado 11 de julio

Stage 1 Region of Madrid

18:40 - Jalen Ngonda

20:00 - The Black Crowes

22:00 - Nick Cave & The Bad Seeds

00:40 - Pulp

Stage 2 Orange

19:25 - Matt Berninger

20:55 - The Vaccines

22:30 - Kasabian

00:05 - David Byrne

Stage 3 The Loop Iberdrola

18:50 - Luxi Villar

20:05 - Aerea

21:40 - Nina Kaviz

23:15 - Richie Hawtin

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:15 - Persia Holder

21:55 - The Rey Tons

23:35 - Super Model*

Stage 5 Mahou Reserva