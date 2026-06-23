Mad Cool Festival 2026: todos los artistas, horarios por días y escenarios
Se acerca la fecha del Mad Cool, y con ello se desvelan los detalles más importantes para todos los asistentes: el festival ya ha detallado los horarios por días y escenarios de todos los artistas del cartel, y en Europa FM te los facilitamos de cara a disfrutar de la cita musical del 8 al 11 de julio en Madrid.
La guía completa de los festivales de música del verano 2026
El verano se llena de festivales, y Madrid acoge unas cuantas citas musicales de altura. Una de las más destacadas es la del ya tradicional Mad Cool, que se celebra entre los días 8 y 11 de julio este 2026 en el espacio Iberdrola Music.
El cartel está plagado de grandes nombres de artistas internacionales que encabezan todos los días del festival, como Foo Fighters, Flores+ The Machine, Lorde, Kings of Leon, Halsey... Y para felicitarle la organización a sus fans, ya se conocen los horarios y escenarios donde actuará cada artista en cada jornada.
Miércoles 8 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 18:55 - The Warning
- 20:20 - Wolf Alice
- 22:00 - Foo Fighters
Stage 2 Orange
- 18:35 - Palaye Royale
- 19:35 - The Last Dinner Party
- 21:00 - The War on Drugs
- 22:50 - MOBY
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 18:55 - Jehnny Beth
- 20:10 - The War and Treaty
- 21:35 - Dogstar
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 18:35 - Hot Wax
- 20:10 - Villa Nelle
- 21:50 - Mad Mad Mad
Stage 5 Mahou Reserva
- 19:20 - Hot Milk
- 21:00 - Bigger Splash
- 22:45 - Hoo Nine
Jueves 9 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 19:00 - Renée Rapp
- 20:30 - Lorde
- 22:30 - Jennie
- 00:30 - Florence + The Machine
Stage 2 Orange
- 18:45 - CMAT
- 20:00 - Charlie Puth
- 21:40 - Zara Larsson
- 23:15 - Teddy Swims
- 00:55 - The Blaze (DJ Set)
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 19:30 - Amrita
- 20:25 - Yung Prado
- 21:40 - Palm Trax
- 23:15 - Boys Noize
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:10 - Chloe Slater
- 21:50 - Sadie Jean
- 23:35 - Floren Tenes
Stage 5 Mahou Reserva
- 19:20 - Zimmer 90
- 21:00 - Son Mieux
- 22:40 - La Paloma
- 00:30 - Frost Children
Viernes 10 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 19:05 - Halsey
- 20:30 - Pixies
- 22:15 - Kings of Leon
- 00:25 - Twenty One Pilots
Stage 2 Orange
- 20:00 - Holly Humber Stone
- 21:30 - Sigrid
- 23:10 - A Perfect Circle
- 00:55 - Interpol
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 19:00 - Maesic
- 19:55 - Yung Prado
- 21:10 - Swimming Paul
- 22:45 - Bunt
- 00:20 - Polo & Pan (DJ Set)
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:05 - Midnight Gene Ration
- 21:45 - Cliff Ords
- 23:25 - My First Time
Stage 5 Mahou Reserva
- 20:55 - Karen Dio
- 22:35 - Rio Kosta
- 00:15 - Usted Señálemelo
Sábado 11 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 18:40 - Jalen Ngonda
- 20:00 - The Black Crowes
- 22:00 - Nick Cave & The Bad Seeds
- 00:40 - Pulp
Stage 2 Orange
- 19:25 - Matt Berninger
- 20:55 - The Vaccines
- 22:30 - Kasabian
- 00:05 - David Byrne
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 18:50 - Luxi Villar
- 20:05 - Aerea
- 21:40 - Nina Kaviz
- 23:15 - Richie Hawtin
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:15 - Persia Holder
- 21:55 - The Rey Tons
- 23:35 - Super Model*
Stage 5 Mahou Reserva
- 21:05 - TTSSFU
- 22:45 - Overpass