Madonna y Sabrina Carpenter quieren que bailes con 'Bring Your Love', su esperada colaboración
Sabrina Carpenter se une a la 'reina del pop' en Bring Your Love, el primer sencillo del nuevo álbum de Madonna: Confessions II. Con esta colaboración, las dos artistas estadounidenses nos invitan a bailar bajo su faceta más empoderada.
Madonna y Sabrina Carpenter unen fuerzas en Bring Your Love, su colaboración para el nuevo álbum de la 'reina del pop': Confessions II. Aunque Madonna ya había compartido I Feel So Free a modo de adelanto, esta colaboración es el primer sencillo del disco.
"Gracias, Madonna, por invitarme a formar parte de Confessions II", ha escrito la cantante de Manchild. "¡Espero que lo disfrutéis todos y que dejéis el móvil a un lado, salgáis y bailéis!". Las artistas lo apuestan todo a la pista de baile con este tema que ya presentaron juntas en abril, en el segundo fin de semana de Coachella. Ese día, Madonna dio la sorpresa como invitada del espectáculo de Sabrina Carpenter cantando Like a Prayer, Vogue y su colaboración.
"No comentes mis ideas / No quiero tu juicio ni tus expectativas"
Bring Your Love es una composición con toques disco, house y dance donde las dos estadounidenses muestran una complicidad total en contra de las críticas: "Sabrina, tengo algo que quiero decir al respecto / Cuéntanos, Madonna", cantan al final del tema, demostrando la buena sintonía entre ellas.
La letra de Bring Your Love habla de mujeres empoderadas que ya lo dieron todo por amor y ahora no están dispuestas a doblegarse. "Trae tu amor porque no puedes hacerme tambalear / Trae tu amor porque nunca me quebrantarás / Trae tu amor porque no puedes derribarme", dice el estribillo traducido.
Confessions II es la segunda parte del disco Confessions on a Dance Floor (2005) de Madonna, así como el primer proyecto discográfico de la estrella desde 2019. Verá la luz el 3 de julio de 2026.
Letra de 'Bring Your Love'
Ask yourself this
What are you doing it for?
Is it for you? Is it for them?
I got something I want to talk about
Sabrina
Madonna (Hahaha)
I got something I want to talk about
-
Don't comment on my ideas
I don't want your judgment or your expectations
Don't wind me up like a toy
Your vision of me is a killer of joy
-
I know where the bodies are buried
Don't try to shut me up
Don't try to distract me with numbers
I did it all for love
-
Bring your love 'cause you cannot shake me
Bring your love (Bring it) 'cause you'll never break me
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot take me down
-
Don't rely on my moral compass
Or my discretion, I have a confession
Don't shove your fears down my throat
Before I can speak, I can't even breathe
-
I know where the bodies are buried (Bodies are buried)
Don't try to shut me up (Shut me up)
Don't try to distract me with numbers
I did it all for love (Bring your love, bring your love)
Bring it, Sabrina
You've got something to say about it?
-
Bring your love 'cause you cannot shake me
Bring your love 'cause you'll never break me
Bring your love 'cause you cannot take me down
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot shake me
Bring your love (Bring it) 'cause you'll never break me (Break me)
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot take me down
-
Don't wanna compromise (Ask yourself this)
I made the sacrifice (What are you doing it for?)
I always pay the price (Is it for you? Is it for them?)
And now I don't wanna, don't wanna
I have a confession, I (Don't wind me up like a toy)
I did it all, I did it all
I did it all for love
-
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot shake me
Bring your love (Bring it) 'cause you'll never break me
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot take me down
-
(Bring your love, bring your love, bring your love)
Sabrina (I did it)
I got something I wanna talk about (I did it)
Madonna (I did it)
I got something I wanna talk about
-
Fuente: Genius