Mafalda Cardenal repara corazones en La Riviera de Madrid: “Todo esto es porque un día me atreví a escribir una canción sobre mi ex”
MIS NOTAS DE VOZ TOUR de Mafalda Cardenal ha aterrizado este domingo 12 de abril en la capital para curar corazones rotos y hacer latir, aún más, a los enamorados
El segundo tour de Mafalda Cardenal ha llegado con su álbum debut, Mis notas de voz, que da nombre a esta gira con la que la cantante se está recorriendo las salas más aclamadas de España hasta aterrizar en México, país que se ha dejado conquistar por la alicantina.
Compositora, cantante y productora, Mafalda es toda una artista 360 que con tan solo 24 años se ha proclamado como la voz de la generación Z, como bien ha demostrado este domingo en Sala La Riviera de Madrid junto a un séquito de fans que sienten sus canciones como propias.
Baladas y mucha influencia country
Puntualmente a las 21:00 horas las luces se han apagado y una cuenta atrás se ha proyectado sobre el telón dándonos una pista de la estética sesentera que se mantendría durante todo el show. A continuación, un telón tras el que una sombra ha ido cambiando de pose luciendo una coleta bien alta que recordaba a Brigitte Bardot.
De golpe, cae el telón, y vemos a Mafalda con un minidress negro y sus características botas cowboy en línea con el estilo de sus canciones. Acompañada de su banda y dando saltos sin parar, en mi balcón ha inaugurado la noche.
Corriendo de lado a lado y con una sonrisa que no ha desaparecido en la hora y media de concierto, ha seguido con a ella la llevas a paris y, tras darlo todo recordando como uno de esos “malos” — como ella llama a sus ex— fue con otra al viaje que no quiso hacer con ella, ha cogido el micro para saludar al público: “Buenas noches, Madrid, ¿cómo estáis? Yo soy Mafalda Cardenal y os doy la bienvenida a Mis notas de voz. Vamos esas palmas: un, dos, un, dos…”.
Las palmas del público guiadas por la propia artista han marcado el ritmo de la que ha sido la siguiente canción: ya no hablamos el mismo idioma. Del pop con alma country hemos pasado a las baladas. Las palmas del público se han sustituido por un coordinado balanceo de brazos de lado a lado que ha acompañado a déjame entrar.
El country se ha vuelto a apoderar del escenario mientras Mafalda lanzaba una confesión al público. “Yo antes ponía a mis novios en un pedestal y pensaba que mi novio era el más guapo, el más listo, pero luego lo dejábamos y me daba cuenta de que era tan, tan, tan normal”, ha apuntado sobre una canción que no se canta, se grita, “ Me da miedo mi cabeza porque confundió tristeza con quererte de verdad y ahora que estás en ella me pareces tan normal”, corearon los fans de Mafalda dejándose la voz.
Las creaciones musicales de Mafalda han nacido en las cuatro paredes de su cuarto. El intimismo que envuelve el álbum ha sido palpable con si tiene que ser será y rotos, con la que que quería haber compartido escenario. Pole no ha podido asistir a la cita porque “estaba muy enfermo”, ha explicado Cardenal. Pero rápidamente el público le ha puesto remedio siguiendo las indicaciones de la cantante, quien les ha pedido que “todos sean Pole”.
El amor se alza como ganador: “Me he enamorado, me he echado novio”
A continuación llegó esto iba a ser una canción de amor y la siguiente que sonó acabó por derretir al público con la llegada de Antón Carreño, novio de Mafalda y guitarrista de Taburete.
“Yo antes hacía canciones sobre mis exnovios, porque eran muy malos y me hacían cosas malas y yo les escribía canciones malas pero… ahora me he enamorado, me he echado novio (...) y resulta que a mi novio le gusta mucho tocar la guitarra y cantar y cuando nos aburrimos hacemos canciones”, contó la alicantina para introducir color estival, una composición cargada de amor en cada vers.: “Quiero de eso que me das, quiero un beso, quiero más, dame de eso que me das”, ha cantado la pareja derrochando conexión sobre el escenario.
El rock toma el relevo aunque haciéndole hueco a las baladas
Después de solo un nombre, una de las más coreadas de la noche —y eso que la competición ha estado de lo más reñida—, ha llegado el turno de las más roqueras, llámame dentro de 5 años, desquererte y me gustas más que un bigmac. Las cinco han dado forma a un bloque que ha dejado a los asistentes sin aire.
Uno de los momentos más emotivos de la velada ha ocurrido con vete a la luna, cuando la artista se ha acercado a su público a través de distintas plataformas, una herramienta que la ha hecho conquistar aún más a sus seguidores con quienes no ha dejado de hacer contacto visual.
El recinto se ha animado rápidamente cuando CLODIX se ha subido al escenario para cantar juntas me gustaría volver, la única canción que, como nos ha confesado Mafalda, no ha sido escrita por ella, sino por Claudia Infante. Sin descanso, el show ha seguido su curso con un valioso consejo: “Y si vas a hacerme daño, por lo menos no lo subas a Instagram”.
Sus fans: “gente con criterio” conquistados por “su peli”
La cantautora le ha querido dar las gracias al público por todo su apoyo: “Este año somos casi el doble de personas que fuimos el año pasado y hemos vendido esta Riviera de tantas personas superrápido (...) gracias de todo corazón, un aplauso para todos vosotros… olé, olé esa gente con criterio, muy bien”.
La cantante se ha volcado con su agradecimiento y ha querido recordar su historia: “Mi peli hace dos años era muy distinta a lo que es ahora, yo estaba terminando mi carrera: Administración de Empresas, que la terminé eh, que hay artículos que dicen que no pero yo la terminé y me gradué (...) la verdad es que nunca me imaginé estar aquí, yo pensaba que mi destino era trabajar en un banco, que oye, yo feliz, ¿sabes? pero, pues aquí mejor y eso es todo gracias a que un día me rompieron el corazón y le tuve que escribir una canción a ese malo”.
La de Alicante ha querido aprovechar su discurso para animar al público a compartir su talento: ”Si hay alguien aquí que escriba canciones, poemas, que haga dibujos, que haga lo que sea (...) Si hay alguien aquí que haga estas cosas y se le dé bien pero que le dé vergüenza por alguna razón hacerlo, de verdad, que no os la dé, porque miradme a mí dónde estoy, aquí en La Riviera con todos vosotros y esto es porque un día me atreví a escribir una canción sobre mi ex y encima le encantó, así que todos ganamos y yo amorticé mi relación fallida”. Al contarnos esa “peli” tan sorprendente como inspiradora, nos ha desvelado además que 32 de agosto, la primera canción que escribió, la odia y que el decorado del concierto ha nacido gracias a la inspiración de Pinterest.
Notas en acústico, cover de Karol G y mucho confeti
La simpatía y dulzura que irradia Mafalda no solo la refleja su música, también lo hacen sus discursos. “A veces se me olvida encender la guitarra, pero está encendida, no hago playback, eh”, ha dicho antes de tocar apaga la luz, venecia y para mi mejor amiga, quien se encontraba en el recinto junto a familiares y amigos de la artista.
Lo que pocos se esperaban es que la próxima canción fuera una cover de Karol G: Si Antes Te Hubiera Conocido, una canción de lo más especial para ella, aunque para especial la canción que estaba por venir: tu fan, la composición que volvió viral a Mafalda Cardenal en redes sociales.
El broche final lo ha puesto pa que cantes en el coche, una de las favoritas de Mafalda para cantar en directo y, por la reacción desmedida del público, ya sabemos el motivo.
Entre confeti, baladas y pop-rock con influencias country, Mafalda Cardenal ha demostrado que la música también cura, convirtiendo sus conciertos en medicina para el desamor y en la mejor banda sonora para celebrar el amor.