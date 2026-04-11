Justin Bieber en Coachella: a qué hora y dónde ver el concierto online

Justin Bieber es cabeza de cartel de Coachella 2026, lo que significa que actúa dos días frente al público de Indio (California): los sábados 11 y 18 de abril. Así, el canadiense vuelve a los escenarios en Estados Unidos por primera vez desde su gira Justice World Tour de 2022.

Cómo ver a Justin Bieber en Coachella

Como todas las actuaciones de Coachella 2026, el concierto de Justin Bieber puede verse gratis y en directo a través de YouTube (accede desde este enlace o desde el vídeo incluido en este artículo). Está previsto que el espectáculo dure una hora y media.

El canadiense actúa los sábados 11 y 18 de abril a las 23:25 (hora local), lo que significa que desde España se puede seguir en vivo el domingo a las 08:25. Además, cabe destacar que el concierto se vuelve a emitir a las 17:55 para quienes no puedan verlo en directo.

Un acuerdo de 10 millones de dólares

Se estima que Justin Bieber podría ser el artista mejor pagado de la historia de Coachella. Según la revista Rolling Stone, el intérprete de Daisiesfirmó un contrato millonario sin agente intermediario en la negociación.

Así lo indicó una fuente cercana al artista: "Es un paso revolucionario para un cabeza de cartel, y es algo que construyó completamente por su cuenta. Entre ser cabeza de cartel en Coachella y el éxito de Swag, está claro que este es el comienzo de una nueva y emocionante era para Justin, una en la que él tiene el control total", expuso.

Además, una fuente interna aseguró que los honorarios de Bieber superan los 10 millones de dólares por los dos fines de semana (5 millones de dólares por cada día). Y, aunque es un pago similar a otros artistas que han sido cabeza de cartel, el intérprete de Baby no tiene que desviar una comisión de la agencia.