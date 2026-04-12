Coachella: dónde se celebra, cuánto cuestan las entradas y cuándo empezó
Coachella es uno de los festivales de música más relevantes del mundo, y cada año se celebra en el mes de abril con algunos de los mayores artistas del momento.
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El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, conocido simplemente como Coachella, acoge anualmente a unas 125.000 personas. Se celebra de viernes a domingo, y todas las actuaciones se repiten durante dos fines de semana.
Aunque el festival ha ido evolucionando, en la actualidad aglutina numerosos géneros musicales, entre los que destacan el rock alternativo, el indie rock, el pop, el hip-hop, la electrónica o el K-pop. También hay diversidad por nacionalidad. De hecho, este 2026 el cartel cuenta con tres artistas españoles: Carolina Durante, Rusowsy y Mëstiza.
Dónde se celebra Coachella
Desde sus inicios, Coachella se celebra en el Valle de Coachella del desierto de Colorado. Por tanto, tiene lugar en Indio (California, Estados Unidos).
Precio de las entradas
Según dod Magazine, estos fueron los precios de las entradas de Coachella 2025:
- Admisión general (nivel 1): $499
- Admisión general (nivel 2): $549
- Admisión general (nivel 3): $599
- Admisión general + transporte (nivel 1): $619
- Admisión general + transporte (nivel 2): $669
- Admisión general + transporte (nivel 3): $719
- VIP (nivel 1): $1.069
- VIP (nivel 2): $1.269
Cuándo empezó el festival
La primera edición de Coachella se celebró en 1999, año en el que actuaron artistas como Beck, Tool, Rage Against the Machine, Chemical Brothers, Morrissey, A Perfect Circle, Jurassic 5 o Underworld.
Desde entonces, solo ha habido dos años en los que no se llevó a cabo el festival: el 2020 y el 2021, ambos por la pandemia de la COVID-19.